Matka ho zavrhla, protože se narodil s TC syndromem. Nyní Jono inspiruje svět

Jono Lancaster se narodil se vzácnou genetickou vadou Treacher Collins syndrom. Když ho jeho matka po narození spatřila, byla prý v šoku a syna odmítla přijmout. Malý Jono tedy putoval do ústavu. Měl štěstí, velmi brzy si jej vzala do péče jeho současná matka Gee Lancaster, která jej v jeho pěti letech adoptovala. Jono měl krásné dětství, jak sám říká, s Gee mají úžasný vztah a on děkuje Bohu za to, že mu ji seslal.

Jono se od malička věnoval sportu. Prý pořád někde pobíhal, skákal, vytvářel rekordy v množství dřepů, uplavaných bazénů… Láska ke sportu mu doslova přivedla i životní lásku. Se svou partnerkou krásnou Laurou Richards (24) se seznámil v posilovně. "Pravidelně jsme se potkávali, jednou jsme se dali do řeči a já zjistila, že je Jono strašně fajn kluk. Po čase jsem se do něj zamilovala," popisuje začátky vztahu Laura. "Ano, nemá standardní tvář, ale to není podstatné. On je krásný jinak! A já na něm také obdivuju jeho sexy postavu a účes," dodává se smíchem.

"V pubertě jsem svůj vzhled nenáviděl, děsil jsem se momentu, kdy projdu kolem zrcadla a zase uvidím, jak vypadám. Myslel jsem si, že někoho tak odporného nečeká nic dobrého, že nemám šanci, že bych si mohl najít dívku. To, že se jsme se dali dohromady s Laurou, je naprostý sen, ze kterého se, doufám, nikdy neprobudím," přiznává Jono.

Jono Lancaster je osobnost, často je zván na nejrůznější akce, přednáší na školách, navštěvuje nemocnice, navštěvuje také rodiny se stejně postiženými dětmi, kterým se snaží dodat sílu v nelehkém boji s osudem.

"Jsem již smířený s tím, jak vypadám. Mým posláním je být takový a dodávat lidem kolem mne sílu a naději, že nic není ztraceno."