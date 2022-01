Warwolf - největší trebuchet: Ďábelský vynález krále Edwarda k rozdrcení Skotů

Nedobytný hrad Stirling ve Skotsku.

Foto: mountaintreks / Shutterstock

Král Edward použil k porážce Skotů velmi specifickou zbraň – válečného vlka. Stalo se tak při obléhání hradu Stirling, který je velmi specifický jak polohou, tak i vzhledem. Jedná se totiž o impozantní přírodní pevnost, která se tyčí na útesech v kopcovité skotské nížině. V roce 1304 byl hrad Stirling poslední skotskou obranou před anglickou invazí. A Edward se rozhodl pevnost dobýt stůj co stůj.

Hrad Stirling otvíral králi Edwardovi cestu k vítězství, a ten se rozhodl ji získat. Zkušenosti na to měl, jelikož válka jej postavila už před mnoho nelehkých úkolů. Dobyl nejmohutnější skotské hrady a polovinu země měl už v hrsti. Jeho největším cílem byl Stirling. A to byl tvrdý oříšek.

Model trebuchetu Warwolf.Zdroj: McP, Kumpel von McKarri / Creative Commons, volné dílo, https://creativecommons.org/publicdomain/

Strategické místo i význam

Hrad Stirling byl velmi silný hrad, který působil velmi impozantně a nedobytně. Navíc ležel v samém srdci Skotska a byl místem, které zajišťovalo kontrolu nad přechodem přes řeku Forth. Král Edward si vzal do hlavy, že jej pokoří, i kdyby ho to mělo stát cokoli. Vítězství nad Skoty měl už téměř v kapse, ale v cestě se mu objevil právě Stirling, který byl ve Skotsku synonymem královské moci.

Na dokument o největším trebuchetu se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Edwardova armáda obklíčila hrad a začalo obléhání, k němuž pomáhaly i speciálně sestrojené obléhací stroje, s nimiž měla již armáda zkušenosti. Edward se rozhodl použít své nejsilnější zbraně a nejmodernější techniku. Dokonce přikázal přivézt z Anglie komponenty střelného prachu. Nechtěl prostě nic ponechat náhodě a skotskou opozici se rozhodl nejen porazit, ale doslova rozdrtit. K tomu u měl pomoci válečný vlk.

Zmenšený model Warwolfa.Zdroj: Ron L. Toms / Creative Commons, CC-BY 3.0, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

Válečný vlk

Válečný vlk měl být zraň, jíž Edward vyrazí nepřátelům dech. Jednalo se o největší obléhací stroj středověku, který získal mnoho jmen – Warwolf, War Wolf, Loup de Guerre, Ludgar nebo Lupus Guerre. Jednalo se o obrovský a velmi složitý stroj, který byl největším trebuchetem, který byl kdy navržen. Po rozložení naplnil 30 vozů a dle dobových zpráv „jeho dokončení trvalo "padesáti tesařům a pěti předákům dlouhou dobu", zhruba tři měsíce. Ať už byl stroj jakýkoli, hrad nakonec kapituloval a Edward dosáhl svého. Nikdo však neví, zdali důvodem byl strach z pekelného stroje.

Kapitulace hradu

Posádka hradu byla rozhodnuta se vzdát tak i tak. Edwardovi se totiž podařilo zasypat příkop hlínou a kamením a připravit skalní žebříky a lana, takže posádka hradu věděla, že nemá šanci. To říkala jedna verze. Podle druhé se Edwardovi podařilo prorazit hradbu beranidlem, takže se posádka rovněž musela vzdát.

Pak je tu však další verze, která, líčíc Edwarda coby krutého a neprosto nekompromisního panovníka, říká, že Edward kapitulaci Strilingu nepřijal. Alespoň ne do doby, než se pochlubí svým vynálezem – válečným vlkem.

Ego bylo ukojeno

Král chtěl vidět úžas v očích nepřítele a chtěl Skoty donutit ke skutečnému ponížení. Svůj ďábelský vynález za každou cenu k hradbám přistavěl a vypustil jej, což podle jedné dobové zprávy srovnalo část hradby hradu se zemí. Obléhání hradu Stirling tak bylo velmi brzy ukončeno. Skoti si nasypali pomyslně popel na hlavu a s ohlávkami kolem krku vyšli z hradu a vydali se podmaniteli na milost. Král pak „milostivě“ ušetřil jejich životy a nechal muže uvěznit. Ze 120 vojáků však přežilo jen padesát. Ale Edward si zakusil svých několik minut slávy.

