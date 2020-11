Jaká bude třetí světová válka: Zákeřná a možná zcela neviditelná, tvrdí odborník

Válka na sebe může vzít různé podoby. V minulosti jsme tak nazývali jen ozbrojené konflikty muž proti muži. V dnešní době rozvinutých informačních technologií mají agresivní mocnosti mnohem rafinovanější možnosti, jak rozpínat svou moc do zahraničí. Napadené státy o tom ani nemusí vědět.

Téma informační války naťukl v 80. letech minulého století bývalý agent ruské tajné služby Jurij Bezmenov a pod pseudonymem Tomas Schuman jej postupně rozvinul ve čtyřech knihách. Špionážní činnost KGB se podle něj nezaměřovala ani tak na vyzvídání informací o tajných zbraních nepřítele, jak to popisují "bondovky", ale na manipulaci myslí lidí žijících ve svobodném západním světě.

Bezmenov uvedl příklad americké společnosti: agenti KGB využili nestabilní situace v 60. letech a pronikli do opozičních a nespokojených skupin, aby je "naočkovali" svou ideologií. Jejich úkolem bylo odvrátit společnost od původních hodnot a takzvaně ji "demoralizovat". Lidé nespokojení s americkou vládou se snáze dali přesvědčit k radikálně levicovému smýšlení a z vlastní vůle (nebo i za poplatek) ho ochotně šířili dál.

Názorová roztříštěnost a šíření zkresleného obrazu o Sovětském svazu vedlo k politické a společenské nestabilitě, která měla po čase přerůst v krizi. Bezmenov se před svou smrtí v roce 1993 domníval, že tato krize v USA už nastala. Cílem KGB prý bylo vzbudit zdání, že zemi může z krize vyvést jen "silný vůdce" - samozřejmě prorusky orientovaný, tedy jakási loutka Kremlu.

Jakkoli Bezmenovovo dílo zavání konspirací, experti na digitální hrozby v posledních letech opakovaně varují před ruskými aktéry, kteří na sociálních sítích šíří dezinformace, případně i platí občanům svobodných států za vkládání manipulativních politických komentářů. Bezmenov prorokoval, že čím více nespokojenosti a lží se v lidech zaseje, tím větší krize se ve společnosti vyvolá. Člověk, který už neví, kde je vlastně pravda, přestane důvěřovat oficiálním informacím vlády. To povede k politickému kolapsu a připraví se půda pro převzetí moci diktátorem, který opět nastolí "pořádek".

Taková forma třetí světové války by sice nebyla konfliktem krvavým ani jaderným, ale vedla by ke ztrátě osobních svobod, represím inteligence, k novým politickým procesům a narušení suverenity států. To všechno by se stalo plíživě, nenápadně a hlavně legálně, protože onu "loutku cizí mocnosti" by si zmanipulovaní obyvatelé sami zvolili v demokratických volbách.

K Bezmenovovu odkazu se hlásí Kenneth Abramowitz z iniciativy SaveTheWest. Ten ve svém nedávném článku poukázal na znepokojivé průzkumy, podle nichž "36 procent amerických mileniálů schvaluje komunismus" a "83 procent vysokoškolsky vzdělaných Američanů ani 68 procent volených funkcionářů nezná rozdíl mezi ekonomikou volného trhu a plánovaným hospodářstvím".