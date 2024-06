Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum) se používá v léčitelství už od pradávna. Všeobecně se ví, že funguje jako přírodní antidepresivum. Zatím ale všechny její účinky nebyly vědci ještě dosud objeveny. Spolehlivě vám vyčistí játra.

Bylinku mnoha úžasných schopností naleznete po celém světě. Roste od Afriky a Asie až po Evropu. Má mnoho zdravotních benefitů, proto ji používají léčitelé už od starověku. Poznávacím znamením jsou drobné žluté kvítky s hnědo-oranžovým tečkováním.

Zajímavostí je, že existuje asi 380 druhů třezalky. V našich končinách najdete tuto žlutou léčivku v nížinách i podhorských oblastech. Rozvětvená rostlinka má obvykle kolem 40 centimetrů, ale může být i o chlup menší, nebo naopak může mít skoro metr.

Účinky třezalky

Bylinkáři doporučují třezalku při psychických potížích, jako je deprese, úzkost a nespavost. Míchá se s dalšími léčivkami do bylinných směsí na uklidnění. Hravě si poradí se stresem, panikou nebo nezdravou melancholií paralyzující vaši mysl.

Uklidní zažívání při žaludečních neurózách i bušící srdce. Léčivka působí antibioticky a protizánětlivě. Obsahuje vitamíny A a C, organické kyseliny, hypericin (červené barvivo), silice z pryskyřice, třísloviny a glykosidy, rutin, kvercetin a hyperosid.

Pozitivně ovlivňuje a léčí:

Hemoroidy, otoky, ekzémy, roztroušenou sklerózu, žaludeční vředy, plíce, slinivku, močové cesty, kardiovaskulární systém, žlučník, menstruační cyklus, hormony, dvanácterník, menopauzu, pohmožděniny i drobné rány.

Zcela fascinující jsou ale blahodárné účinky na játra a žlučník. Třezalka účinně detoxikuje játra. Neměla by se ale používat společně s léky na ředění krve, a může snižovat jejich účinky. Před zahájením třezalkové kůry se poraďte se svým lékařem.

Bylince by se měli raději vyhnout lidé s nízkým krevním tlakem, alergici, onkologičtí pacienti, nemocní s cukrovkou a osoby užívající léky na vysoký cholesterol nebo HIV. Při užívání třezalky se může objevit reakce na sluneční záření.



Užívání

Třezalka se užívá 2 až 6 týdnů. Poté by se měla cca na 3 měsíce vysadit.



Sběr a zpracování třezalky



Léčivka se sbírá v suchém a teplém počasí ideálně dopoledne. Stříhá se u země. Celé rostliny se suší na tmavším větraném místě. Může se usušit i v sušičce, ale teplota nesmí být vyšší než 35 ° C, protože by přišla o účinné látky.

Použití třezalky



Z třezalky se vyrábí olej, odvar a tinktura.

1.) Čaj

2 čajové lžičky nasušené třezalky zalijeme vroucí vodou. Necháte 15 minut louhovat a poté přecedíte. Čaj se popíjí třikrát denně. Bylinka se přidává do čajových směsí.

2.) Olej

2 hrsti čerstvých květů se ponoří do vařícího olivového oleje a vaří se 2 minuty. Následně ponecháte 12 hodin odležet. Poté scedíte a přelijete do čisté uzavíratelné skleněné láhve. Uschováte olej do ledničky. Olej je skvělý na masáže, do koupele a na potírání bolavých míst.



Zdroj: www.mojemedicina.cz, www.prirodnilekarna.cz