Český komediální filmový muzikál se natočil v roce 1980 podle scénáře Zdeňka Svěráka a Ladislava Smoljaka. Film byl tehdy skutečný trhák, protože se v něm objevilo spoustu herců a tehdejších zpěváků československé populární hudby. Poznáte všechny tváře na snímku?

Majstrštyk Zdeňka Podskalského

Zatímco scénáře se chytli Zdeněk Svěrák a Ladislav Smoljak, tak režie se ujal legendární Zdeněk Podskalský. Film vypráví o natáčení muzikálu a je jakousi sondou do života tehdejší vesnice. Měl by popisovat pravdivý obraz prostého vesnického života. Následně se všichni dozví, že scénář je přijat a začínají se vybírat herci.

Začínajícího scénáristu Jíšu si ve filmu zahrál samotný Zdeněk Svěrák. Tajemstvím není, že Smoljak ani Svěrák neměli film vůbec rádi. „Když jsme jmenovali naše scénáře, tak tenhle film jsme jmenovali až naposledy a neradi. Protože jsme měli pocit, že ten film nebyl dokonale udělaný. Že byl šitý horkou jehlou," prozradil v rozhovoru v roce 2011 pro Českou televizi Zdeněk Svěrák.

Na druhou stranu je pravda, že i tento film se mezi lidmi postupem času rozležel a po letech k němu přistupuje jinak i sám Zdeněk Svěrák. „Jak ten film stárne, tak nabírá fanoušky a fanynky. Ten film je svým způsobem hloupý, ale úmyslně," pokračoval Zdeněk Svěrák s úsměvem. Následně přiznává, že chápe, že pro novou generaci je to takový film pro pamětníky.

Zdeněk Svěrák je jeden z těch, jehož filmy nestárnout a milují je lidé napříč generacemi. „To je otázka asi pro někoho jiného. Já se tomu sám divím, že ty filmy nestárnou, jak by člověk čekal. Já se na to ale divám jinak. Já to vnímám tak, že tam jsou třeba přátelé, kteří mezi námi nejsou," řekl.

Jeden z herců zemřel během natáčení

Jedna z postav z filmu byla dokonce napsaná pro zpěváka Karla Gotta, ten ale roli odmítl. Další, kdo roli odmítl a následně hořce litoval, byla zpěvačka Jitka Zelenková. Její roli převzala nakonec jedna z hereček, kterou můžete vidět níže na snímku. Film provází také jedna velká tragédie.

Jeden z herců, konkrétně představitel Meruňky, Václav Lohniský zemřel krátce po začátku natáčení. Bedliví diváci si tak mohou všimnout, že je vidět jen v jednom záběru a v ostatních je pouze zezadu a jeho postavu hraje dvojník. To způsobilo režisérům značné problémy. Svěrák po letech přiznal, že ten film psali vlastně z vděčnosti.

„My ten film psali z vděčnosti, protože Láďa Smoljak se chtěl stát filmovým režisérem a k tomu potřeboval získat jiného filmového režiséra, který by se za něj zaručil. A tak to bylo třeba s filmem Kulový blesk. A pak nám řekl, jestli nenatočíme parodii na hudební film. No a odmítněte to," smál se v rozhovoru.

Tento film se stal zcela zásadním pro herečku Danu Morávkovou, která si zahrála hlavní roli ve stejnojmenném muzikálu. „Nikdy by mě nenapadlo jako malou holku, že někdy budu hrát v tomto představení," nechala se slyšet pro Rozhlas.cz, že film v ní vyvolává řadu emotivních vzpomínek a je pro ni zcela zásadní.

„Byl to poslední film, na kterém jsem byla se svým tatínkem v kině," prozradila v rozhovoru. Podle předlohy filmu vznikl muzikál v roce 2018 jako pocta Zdenku Podskalskému. Veřejnost ho mohla vidět na prknech divadla Broadway. Cílem bylo zkrátka převést starý film z roku 1980 na divadelní prkna a to se také podařilo.

V původním filmu se objevilo spoustu známých osobností jako Hana Zagorová, Josef Abrhám, Juraj Kukura, Waldemar Matuška, Petr Čepek, Dagmar Patrasová a mnozí další. Závěr filmu jemně naráží na národnostní rozdělní tehdejšího Československa. „Představitelé rolí v Kohoutkově filmu v zásadě hrají sami sebe a mimo záběr jsou vesměs označování svými skutečnými jmény, což celé komedii dává charakter dokumentu o skutečném natáčení."

Zpěvák Jiří Schelinger se také objevil v legendárním komediálním filmu, avšak zemřel pouhých dvanáct dnů po premiéře filmu. Zajímavostí také je, že je v titulcích filmu chybně uveden s dvěma "l". Poznáte z černobílé fotky další známé osobnosti, které se ve filmu objevily? Zleva Dagmar Havlová, Olga Blechová Matušková, Waldemar Matuška a Hana Buštíková. Pokud vás stále nenapadá, o jaký film se jedná, tak my vám to prozradíme. Je to lidmi milovaný i nenáviděn muzikálový film Trhák.

