Filmová pohádka režiséra Václava Vorlíčka z roku 1973 patří mezi nejoblíbenější a nejslavnější české snímky jak v tuzemsku, tak také v zahraničí. Málokdo si bez ní dokáže představit Vánoce nebo nedělní chvilky s rodinou. Zdá se být dokonalá. I do ní se ale vloudilo pár omylů.

Československo-německá filmová pohádka Tři oříšky pro Popelku vypráví o dívce, která musí snášet ústrky macechy a nevlastní sestry. Díky své skromnosti, nepřeje si žádný drahý dar z města, jen to, co cestou cvrnkne tatínkovi do nosu, získává magický předmět, prostřednictvím něhož najde lásku a štěstí.

I přestože byl tento příběh zpracován i jinými filmovými studii, Vorlíčkovo podání z něj udělalo perlu evropské kinematografie.

Snímek je totiž populární nejen v Česku a na Slovensku, ale také v Německu a Norsku, kde má své fankluby. U našich západních sousedů se pořádají plesy a svatby ve stylu Popelky a specialitou místních cukráren jsou dokonce čokoládové trubičky, které se podle filmu jmenují.

Na otázku „Čím si Tři oříšky získaly srdce diváků?” se v roce 2016 snažil odpovědět tým sedmi vědců. Shodli se na tom, že mezi hlavní důvody patří nostalgie a feminismus.

close info Česká televize / Česká televize zoom_in Princ a jeho dva věrní pobočníci

„Sníh, hluboké závěje a zima ukazují Vánoce takové, jaké chceme mít. Pohádka tak vylepšuje naše vzpomínky,” tvrdí filmový historik Pavel Skopal z brněnské Masarykovy univerzity. Zároveň postava Popelky není nesmělá a plachá, tedy taková, jako její literární předloha. V podání Libuše Šafránkové jde o aktivní, samostatnou a cílevědomou mladou ženu, zachovávající si svou křehkou krásu. Jednoduše je nám sympatická.

Popelka a chyby ve filmu

I přestože jsou Tři oříšky pro Popelku pro mnoho z nás dokonalé, i v nich se tvůrci dopustili pár přešlapů, na které upozornili pozorní diváci na serverech ČSFD a FDB. Jedná se především o tzv. logické omyly nebo nedostatky v posloupnosti.

Mezi nejjasnější chybu patří scéna, kdy Vladimír Menšík řeže větve a nakládá je na sáně. Když se přiblíží kamera, na levé straně obrazovky se tyčí sloup elektrického vedení. Fanoušci snímku si také všimli, že starší muž nejdřív odstraňuje kus stromu pod sebou, v prostřihu ale odpadává haluz nad jeho hlavou.

Mezi vtipné omyly patří ty s dabingem. Když kuchtík rozbije mísu a přijde macecha, říká mu: „Honem to ukliď.“ Její rty se ale ani nepohnou. Stejná chyba se stane i na plese, kdy ji uvádí preceptor. Jeho ústa při slovech: „...s dcerou Droběnou,“ zůstávají zavřena.

Mezi detail, který vyrušil diváky, patří také scéna, v níž Dora udělá do hromádky čočky a kukuřice střevícem kolečko. Když se ale Popelka po plese vrátí, po vzoru není ani památka.

Chyba nebo ne?

Fanoušci ale sem tam upozorní i na chyby, nad nimiž by se dalo polemizovat. Například v záběru, kdy Popelka pobíhá s Juráškem a Tajtrlíkem v sadu, si lehce všimnete letící sněhové koule. Jakmile ale film zpomalíte, zjistíte, že ji nehodili členové štábu, jak si řada lidí myslí, ale odletěla od kopyt koně.

close info Youtube.com zoom_in Sněhová koule nebo kus, který odletěl od kopyt?

Mezi omyl má patřit také rozmrazování námrazy na okně zámku. Prý by se měla vytvářet zevnitř. To však není možné. Námraza se tvoří, jakmile teplota tabulí klesne pod bod mrazu. V místnostech se může objevit maximálně zamlžení.

Mezi rušící elementy zařadili uživatelé serveru ČSFD také Popelčiny krátké vlasy, jež jsou součástí loveckého převleku, barvu srsti ulovené lišky, která je v záběrech odlišná nebo fakt, že holoubci místo přebírání zrní zobou.

Zdroje: www.novinky.cz, www.kinobox.cz, www.csfd.cz, www.fdb.cz, www.idnes.cz, www.blesk.cz