S natáčením se pojí různé historky různých charakterů. Některé jsou veselé, některé bizarní, některé nebezpečné a některé dramatické. Co se týká oblíbené pohádky Tři oříšky pro Popelku, zážitků z natáčení si herci odnesli hojně. Na jeden specifický by ale raději pohádkové sestry zapomněly.

Člověk neznalý toho, jak probíhá natáčení má zajisté dojem, že je to pokaždé veliká legrace. A když se budeme bavit o pohádce Tři oříšky pro Popelku režiséra Václava Vorlíčka, snad by ani nikoho nenapadlo, že se během filmování mohlo stát něco životu nebezpečného.

Za „normálních“ okolností by tomu tak být ani nemuselo, nicméně Popelčina zlá sestra Dora, kterou ztvárnila Dana Hlaváčová byla v době natáčení těhotná, a to mnohé scény zkomplikovalo. Václav Vorlíček měl o herečku strach, tím, že byla v požehnaném stavu, musel být v rámci některých scén skutečně opatrný.

Hrozilo, že na těhotnou Hlaváčovou spadne kočár

Například v situaci, kdy Dora se zlou macechou ujíždějí z panství před princem krajinou, která je zcela pokrytá sněhem a v jednu chvíli sjedou do rybníka, byl Vorlíček donucen vyměnit herečky za kaskadéry. Konstrukce saní totiž byla kovová, a když by se stalo, že by se převrhly, a nedej bože spadly na Hlaváčovou, mohlo to ohrozit na životě jak jí, tak miminko v břiše.

Vše nakonec ale dobře dopadlo, Hlaváčová přežila jak onu scénu, tak celé natáčení ve zdraví a za pár měsíců už se na světě smála její dcera Lucie. Režisér Vorlíček byl přitom překvapený, že Hlaváčová roli zlé nevlastní sestry přijala, protože scénář mluvil jasně. Dora je ošklivá.

Možná to ale bylo tím, že Hlaváčová zkrátka věděla, že ošklivá není a netrápilo ji to, a nebo proto, že si Popelčinu zlou sestru už jednou zahrála. Bylo to ve filmu Vlasty Janečkové, černobílou Popelku o čtyři roky dříve ztvárnila Eva Hrušková a Dana Hlaváčková ztvárnila pyšnou a zlou Dorotu.

Příběh s kočárem ale není jediný, který se v souvislosti s Hlaváčovou vypráví. Tento druhý, jenž prožila spolu s Libuškou Šafránkovou je mnohem horší. Nešlo jim sice o život, ale v jednu chvíli byla dost možná zpochybněna jejich lidská důstojnost. Ačkoliv se vše posléze vysvětlilo, v ten okamžik byly obě dvě herečky konsternované. A co že se stalo?

Německý hygienik na ně začal stříkat dezinfekci

Dana Hlaváčová celou věc popisuje v knize Tři oříšky pro popelku. To, že se pohádka natáčela jak v Česku, tak v Německu, není žádné tajemství. Herci tedy často museli na plac dorazit i jinak než autem, a tak většinou volili vlaky. Popelka a Dora se tedy jednou vydaly do Německa vlakem.

„My s Libuškou jsme byly v jednom kupé a říkaly si, že počkáme do hranic, aby nás proclili. Rozjely jsme se přes hranice, načež se otevřely dveře a v nich se objevil tajemný člověk. Vyvalily jsme na něj s Libuškou oči, sedly si do koutečka a zíraly na něj,“ popisuje začátek hrůzného zážitku Hlaváčová.

Byl to člověk oblečený celý v bílém, s kanystrem na zádech a sprchou v ruce. „A jak jsme na něj zíraly, tak nás dezinfikoval. Ale naprosto mlčky, nic u toho neřekl. S Libuškou jsme se na sebe dívaly, jestli jsme se už náhodou nezbláznily, jestli nemáme vidiny. Voda, co ležela na zemi, šplouchala a smrděla trochu jako kočičinec. To už jsme opravdu nezavřely oči a koukaly, proč nás dezinfikovali, jestli jsme jim natolik odporní nebo co,“ pokračuje ve vyprávění herečka.

Pak se ukázalo, že se k Němcům doneslo, že jistá žirafa v ZOO ve Dvoře Králové měla možná slintavku nebo kulhavku, a tak na hranicích Němci dezinfikovali všechny Čechy, kteří přijížděli, aby jim nemoc do jejich země náhodou nepřenesli.

