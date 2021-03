Slovenský bermudský trojúhelník:Mizení lidí v Tribeči prý působí zemská aktivita

Oblast slovenského pohoří Tribeč má pověst začarovaného lesa. Tajemná zmizení lidí podnítila vznik historek o bludičkách, časových smyčkách a dalších nadpřirozených jevech, které se prý na Tribeči vyskytují. Cosi podivného tu zaznamenaly i pátrací týmy.

Pohoří Tribeč se rozkládá ve středním Slovensku mezi Nitrou, Zlatými Moravcemi a městem Partizánske. Turisty sem lákají temné lesy, romantické zříceniny a klikaté lesní stezky, na nichž lze snadno zabloudit, pokud se nedržíte značení. A pak tu jsou také strašidelné příběhy, díky nimž na Tribeč míří i záhadologové a milovníci hororů.

Na Javorovém vrchu stojí kříž na památku osmi trhovců z obce Zlatno, kteří zde na přelomu 18. a 19. století našli smrt, když se vraceli z jarmarku v Topoľčanech. Podle místní kroniky měli zlámané kosti a na tělech hluboké řezné rány, avšak nebyli okradeni, což vyloučilo útok lupičů. Kdo je uprostřed lesů brutálně zavraždil a jaký k tomu měl důvod, zůstalo neobjasněno. Šlo o první zdokumentovanou záhadu Tribeče, ze které běhal mráz po zádech.

Na konci listopadu 1929 se v tribečských lesích ztratil 47letý horal Samšály, přestože znal místní krajinu jako své boty. Pátrací akci policie komplikovalo husté sněžení a případ byl o tři měsíce později odložen k ledu.

Zřícenina hradu Hrušov v pohoří TribečZdroj: Shutterstock.com

O rok později se slehla zem po 18leté Márii z Mankovic, jež měla podobně jako Červená karkulka donést košík s potravinami prarodičům žijícím ve vesnici Zlatno. Zhruba čtyři kilometry dlouhá cesta vedla přes les a mladé dívce se stala osudnou. Do Zlatna nedorazila a její tělo se nikdy nenašlo.

Podobných případů následovalo více. Jedním z nejpodivnějších bylo zmizení dělníka Waltera Fischera, který v únoru roku 1939 odešel na procházku do hor a už se nevrátil. Manželka ho už považovala za mrtvého, když se v květnu znenadání zase objevil, respektive byl nalezen ve zbídačelém stavu na poli u Zlatých Moravců. Na těle měl těžké popáleniny, na nic si nepamatoval a byl k smrti vyděšěný. Z neznámých příčin prodělal šok, z něhož se už nikdy nevzpamatoval a skončil v ústavu pro choromyslné. (Zdroj: ekokrajina.com)

K poslednímu neobjasněnému zmizení došlo v roce 2012, kdy se v tribečských horách ztratil důchodce Jaroslav Buránsky. O pět let později se zde pátralo po 25letém Marku Horváthovi, který se nevrátil ze sobotní zábavy ve Skýcově. Po třiceti hodinách byl nalezen u potoka s těžkým zraněním a nedokázal vysvětlit, co se mu stalo. Po třech dnech v nemocnici upadl do kómatu, ze kterého se už neprobudil.

Výhled z pohoří TribečZdroj: Shutterstock.com

V loňském roce na Tribeči pořádali cvičení členové Ozbrojených sil SR společně s Pohotovostním pátracím týmem, aby si vyzkoušeli vzájemnou komunikaci a práci s nejmodernější technikou. Podivná atmosféra lesa dostihla i tyto neohrožené a racionálně smýšlející chlapíky. "Nedivím se, že se tu lidé ztrácejí, kompas mi každou chvíli ukazuje jinou stranu," prohlásil jeden z pátračů.

Nepřesnosti v navigaci tým vysvětlil možnou zvýšenou geomagnetickou činností v pohoří. Při přehrávání natočených záznamů však kromě šumění lesa a zpěvu ptáků technici ke svému překvapení uslyšeli i neznámý hlas, jenž volal jméno "Štefan". Mikrofony ho zachytily na Javorovém vrchu, kde před dvě stě lety došlo k záhadné tragédii. Členové pátracích jednotek dosud nezjistili, komu hlas patřil a zda vůbec pocházel z tohoto světa. (Zdroj: nitra.dnes24.sk)