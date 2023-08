Můžeme prolistovat stará alba s fotkami rodičů, vidíme to ve starých filmech na herečkách i hercích a dalších slavných osobnostech. Zatímco na dnešní ženě sotva poznáte, že se blíží střednímu věku, mnohé třicátnice minulé generace už měly „mládí“ za sebou. Na viníka se podívali i vědci…

Jiná doba, jiná péče

Každá žena chce vypadat dobře a mladě v každém věku. Na rozdíl od generace našich maminek, natož pak babiček, k tomu má daleko více prostředků. Mladistvému vzhledu bezpochyby přispívá pravidelná péče o pleť. Dnes má žena na výběr bezpočet kvalitních kosmetických výrobků, omlazující séra, masky i přípravky, které chrání před slunečními UV paprsky. Není nutné nijak zdůrazňovat, že si zcela běžně, na rozdíl od své maminky může dopřát hýčkání v kosmetickém salonu, radu, jak si udržet svěží pleť snadno získá prostřednictvím internetu.

A co si budeme namlouvat, pomůže i nějaký ten estetický zákrok nebo „plastická úpravička“.

Třicátnice tehdy

Ačkoli střední věk začíná kolem 40 let, minulé třicátnice už byly považované za „zralé“ ženy a jejich život byl mnohem usedlejší. Zatímco dnešní dívka kolem třiceti možná začíná o rodině teprve uvažovat, tehdy už měly děti, měly více starostí, povinností. Ale nejde jen o únavu a mnohdy probdělé noci, které se na jejich vzhledu podepsaly, ale vědecké výzkumy prokázaly, že po porodu následkem změn v těle žena začíná stárnout mnohem rychleji. A když vezmeme v úvahu, že tehdy pokud neměla dítě do pětadvaceti, tak se tak nějak vymykala, a dá se říct, že začala stárnout tak o deset let dřív.

A když jsme u těch výzkumů, američtí vědci také na základě zkoumání změn biologického stárnutí během skutečného „stárnutí“, tedy věku zjistili, že během posledních dvaceti let jsou mladší ročníky biologicky mladší a stárnou pomaleji než předchozí. Přispívá tomu životní styl, a celkově zdravější populace. I to jen jeden z důvodů, proč naše maminky ve stejném věku vypadaly starší.

Ruku v ruce

Známe to všichni, říká se, že každý je tak starý, na kolik let se cítí. Dle vědců se obecně lidé cítí mladí mnohem déle než dříve, a tomu odpovídá i celkový životní styl. Dnes o třicetileté mamince řekneme, že je to dívka, dřív jak již bylo řečeno, to byla zralá žena, byla svázaná společenskými pravidly, a tomu odpovídalo i oblečení. Převedeme-li to na dnešní dobu, sotva si mohla vyrazit v šortkách s odhaleným bříškem. Vyžadovala se od ní spíš „střízlivost“. A vše jde ruku v ruce. Dnešní dívky do třiceti si daleko víc užívají života. Baví se, cestují, sportují, relaxují, stýkají se přáteli – a mají k tomu samozřejmě daleko víc příležitostí, než měly jejich maminky. A pokud mají potomka, i tak je jejich život volnější.

To vše přispívá k dobré duševní pohodě, odbourává stres, který jak víme, k mládnutí rozhodně nepřispívá.

Dnešní žena také ví, že klíčem ke kráse a mládí je strava. Pomineme nějaký ten hamburger, sotva si dovedeme představit, že by si dala k obědu tučný bůček a pět knedlíků. Jí daleko více zeleniny, ovoce a ryb, tedy mnohem zdravěji. Jejich maminka, pokud taťka nebyl rybář, si dala tak nanejvýš vánočního kapra. Neznala ani pojem „pitný režim“, který pomáhá hydratovat pleť.

Mládí se ještě podíváme na zoubky

Ještě závěrem malá zmínka o našem chrupu. Nejen pravidelná péče o zuby a návštěvy zubaře a zubních hygieniků pomáhají udržet si mládí. Nejde jen o zářivý úsměv. Zdravé zuby a dásně přímo ovlivňují i obličejové svaly, které podpírají. Vypadané zuby a zkažené zuby „podporují“ jejich ochabování, tím i starší vzhled. Maminky jistě o své zuby pečovaly, na druhou stranu se nějaká ta vypadlá stolička až tak neřešila. I to mohlo přispět ke staršímu vzhledu.

I když naše maminky měly o nějakou tu vrásku navíc, i tak byly krásné…

