NASA objevila třinácté znamení zvěrokruhu. Způsobila tím zmatek mezi vědci

Co bude s dvanácti znameními našeho zvěrokruhu?

Jak se zdá, NASA mění astrologii. Oznámila 13. znamení zvěrokruhu na počest nového souhvězdí. Objevem Hadonoše tak způsobila zmatek mezi vědci i astrology. Co bude dál?

Pokud jste do této chvíle brali svůj život převážně podle toho, co určoval váš horoskop, možná je čas přestat ho číst. Aspoň na chvíli.

NASA objevila třinácté znamení zvěrokruhu

Ať už jste Rak, Blíženec nebo Lev, přibližně víte, co vás v budoucnosti čeká. Co když věci ale nejdou podle plánu a vše se zdá být věčně retrográdní?

Možná je za tím měnící se hvězda. Americká vesmírná agentura NASA totiž učinila nový objev s poměrně zásadními astrologickými důsledky. Jak se zdá, objevila 13. znamení Hadonoše. To podstatně mění vše, čemu jsme věřili doteď.

Posuny v astrologických paradigmatech existují od roku 2011, kdy astronomové z Minnesota Planetarium Society zjistili, že se změnilo uspořádání hvězd v důsledku gravitačního působení Měsíce na Zemi. Slunce tak ukazovalo "v různých časech na různé části zvěrokruhu". Minnesotská planetární společnost poté navrhla revidovaný kalendář zvěrokruhu, což astrology nepotěšilo.

Ba co víc, dokonce se tímto zjištěním cítili zmateni. Pokud by 12 již existujících znamení bylo doplněno o další třinácté, znamenalo by to, že vše, co jednotlivým znamením nyní přisuzujeme, nemusí dále vůbec platit.

Způsobila tím zmatek mezi vědci i astrology

NASA tak aktualizovala svá souhvězdí. Následně vysvětlila historii znamení zvěrokruhu a sdělila, že 13. znamení zvěrokruhu, nesoucí název Hadonoš, tu bylo vždy, jen nebylo prozatím nikdy uznáno. Tím však podnítila paniku mezi zvěrokruhu nakloněnými lidmi. Krátce poté pak vyzvala ke klidu: "V NASA studujeme astronomii, nikoli astrologii. Žádná znamení zvěrokruhu jsme nezměnili, jen jsme si to spočítali," napsala agentura.

Vztah mezi hvězdami a astrologickými znameními možná působí zmateně, své kořeny má však v rané astronomii. Lidé přisuzovali pohybům nebeských těles hodnoty již před 40 000 lety. V průběhu několika tisíciletí si pak starověcí astronomové všímali určitých souborů hvězd, které se na noční obloze objevovaly v určitých časových obdobích. Tyto hvězdokupy neboli souhvězdí byly pozorovatelným důsledkem pohybu planet Země kolem Slunce.

