„Tahám!” zadýchaný rybář držel prut ze všech sil. Pomalu, ale jistě točil navijákem, který přitahoval neuvěřitelně těžkého tvora z vody. Byl placatý a vypadal, jako by měl křídla. Muž zatím netušil, že právě chytil největší sladkovodní parybu na světě.

Řeka Mekong, která na své cestě do Jihočínského moře protéká šesti zeměmi, je považována za globální hotspot biologické rozmanitosti. Vodní živočichové oceňují její spletité kanály a lužní lesy, jež poskytují útočiště i během období sucha. Řeka se navíc pyšní hlubokými a odlehlými tůněmi. Ty jsou domovem některých z největších a nejohroženějších druhů sladkovodních ryb.

Jedním z nich je rejnok s českým názvem trnucha říční (Urogymnus polylepis), kterému se přezdívá Duch Mekongu. Většinou se pohybuje u bahnitého dna v hloubce až 90 metrů. Svět nad hladinou pozoruje nenápadně a málokdy se přiblíží ke břehu. Proto byli rybáři ze vzdáleného ostrova Koh Preah v Kambodži více než překvapeni, když z hlubin vytáhli téměř čtyři metry dlouhého a 299,8 kilogramů těžkého jedince.

Obří rejnok

Místní obyvatelé však trnuchu nezabili. Spolupracují totiž s výzkumníky z ochranářské organizace Wonders of Mekong studující ekosystém řeky. „Společně s vědci se snažíme o to, aby zde žilo co nejvíce druhů ryb. Lovíme tak rozumně,” říká náčelník komuny Long Tha.

close info Zdroj: University of Nevada/Handout via REUTERS zoom_in Rybáři vytáhli z řeky Mekong obřího rejnoka

Bylo to poprvé, co řada vesničanů viděla tak obrovského tvora. „To, že paryba dorostla takové velikosti naznačuje, že je Mekong stále v dobré kondici,” říká docent výzkumu na Nevadské univerzitě v Renu Zeb Hogan. „Podle našeho výzkumu je tato část řeky bohatá na hluboká jezírka, která pravděpodobně slouží jako školka, kde samice rodí a vychovávají mláďata.”

Trnucha bude nyní pečlivě monitorována. Vědci ji ještě předtím, než byla vypuštěna zpět do vody, připevnili speciální zařízení, které bude odesílat informace o tom, kde se pohybuje a jak se chová. Získaná data by měla pomoci zjistit, jak vzácné živočichy chránit.

Ochrana ryb

„Urogymnus polylepis se sice vyskytuje v celé jihovýchodní Asii, přesto o něm nic moc nevíme,” přiznává Hogan. „Záhadou je jejich ekologie, migrační vzorce nebo životní styl.” Odborník zároveň upozorňuje, že biologové nemají moc času. „Podle dřívějších studií klesla populace velkých paryb za posledních 40 let o 90 %.”

Zdroj: Youtube

Hlavním důvodem je změna klimatu a z toho vyplývající snížení hladiny vody. Další hrozbou, jež s největší pravděpodobností zničí přirozený ekosystém řeky, je schválená výstavba vodní elektrárny.

