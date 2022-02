K Zemi se připojil tajemný souputník. Troján nás bude doprovázet ještě tisíc let

K Zemi se připojil tajemný souputník. Troján.

V roce 2020 vědci objevili zhruba kilometr velký asteroid, který pojmenovali jako 2020 XL5. Jeho oběžná dráha se stabilizovala v úhlu 60 stupňů před Zemí, kde na ní působí naše i sluneční gravitace. Astronomové nyní potvrdili, že jde o trojána, objekt, jež může nabídnout informace o raných podmínkách při formování Sluneční soustavy.

Poprvé byl asteroid spatřen 12. prosince 2020 dalekohledem Panoramic Survey Telescope and Rapid Response System (Pan-STARRS 1) na observatoři Haleakala na Havaji. Odborníci začali studovat jeho oběžnou dráhu. Pozorování ze tří pozemských hvězdáren záhy potvrdilo, že objekt o průměru 1,18 km je tzv. trojánem. Tedy planetkou, která uvízla v gravitačním poli Země-Slunce.

V této oblasti existuje dohromady jen pět bodů, v nichž se všechny síly působící na těleso vzájemně ruší. Říká se jim Lagrangeovy body či Librační centra. Jejich dráha je dlouhodobě stabilní. Nehrozí tedy, že by došlo ke střetu ze Zemí. Numerické simulace naznačují, že 2020 XL5 byl zachycen v bodu L4 již v 15. století. Doprovázet by nás měl ještě asi dalších 4000 let. Poté ho na svou oběžnou dráhu přetáhne Venuše.

Troján Země

Trojáni u jiných planet, jako je Venuše, Mars, Jupiter, Uran nebo Neptun jsou známí již několik desítek let. Dohromady jich bylo zpozorováno přes devět tisíc. Prvního zemského souputníka však vědci objevili teprve v roce 2011. Dali mu jméno 2010 TK7.

„V minulosti proběhla řada pokusů najít pozemské trojány, stále se to však nedařilo," konstatuje doktor Toni Santana-Ros, astronom z Institutu de Ciències del Cosmos na Universitat de Barcelona. Důvodem je geometrie objektů, které jsou pozorovatelné jen tehdy, když jsou blízko Slunce. Časové okno mezi východem planetky nad obzor a úsvitem je velmi krátké. Potencionální doba „vykouknutí" tak trvá jen několik minut.

Proto je objev 2020 XL5 tak významný. Vědci předpokládají, že asteroid patří mezi typy C, jež jsou bohaté na uhlík. Tyto objekty jsou nejstaršími v naší soustavě. Jejich složení je podobné Slunci. Díky tomu jsou zajímavým cílem studia.

Rodokmen Sluneční soustavy

„Asteroidy jsou časové kapsle z nejstarších dnů naší Sluneční soustavy. Mohou nás hodně naučit o období formování planet. Zemští trojáné jsou obzvláště zajímaví. Mohou totiž obsahovat zbytkový materiál z formování Země. Navíc mají relativně stabilní oběžnou dráhu, což z nich dělá ideální cíle pro přistání vesmírné lodi," říká hlavní autor článku Toni Santana-Ros.

