Herec, kterého vidíte na snímku, se se svou manželkou oženil potají, a to pouze za přítomnosti svědků. Svého rozhodnutí nikdy nelitoval a prožili spolu krásné desítky let. Z jejich vztahu navíc vzešli dva synové, jejichž jména vám určitě budou rovněž více než povědomá.

Umělec z fotografie je již druhým rokem po smrti. Většinu svého života ale prožil s jedinou ženou, která mu stála věrně po boku více než šedesát let. To je skutečně úctyhodné číslo a v showbyznysu to platí obzvlášť.

Předtím, než svou osudovou lásku Olgu potkal, prožil několik dalších románků. Z žádného se ale trvalý vztah nakonec nevyklubal. Jeho první láskou, kterou poznal ještě jako velmi mladý, byla herečka Jana Brejchová.

„Dalo by se říct, že mě vlastně ona sbalila. Ze začátku jsem náš vztah bral na lehkou váhu, s rezervou, pak jsem se ale opravdu zamiloval. Jezdila k nám na chatu, znala se s mými rodiči. I ti si Janu oblíbili,” přiznal herec pro MF DNES.

Bohužel ale poté zahořela láskou k režiséru Miloši Formanovi, a tak bylo bohužel po randění. Podobně to dopadlo také v případě druhého vztahu populárního herce.

Olga Šplíchalová, se kterou randil, mu totiž pro změnu utekla s budoucím prezidentem Václavem Havlem. Toho si později dokonce vzala a stala se první českou první dámou.

Svou budoucí manželku, které láskyplně říkal Olinka, potkal v Mladé Boleslavi, když hostoval v tamějším divadle. Protože to byla láska jako trám, brzy se dvojice rozhodla uzavřít sňatek.

Prožil lásku na první pohled

„S Olgou to byla hned veliká spontánní láska, která trvá dodnes. Měl jsem ohromnou kliku a velké štěstí. Napřed jsem jezdil do Boleslavi kvůli roli Parida a pak kvůli Olze. Když to pak mezi námi začalo být vážné, našla si práci v Praze ve zdravotním středisku v Klimentské,” popsal charismatický muž pro Blesk.

K sňatku nakonec došlo v roce 1958, ovšem rozhodně se nejednalo o pompézní veselku, ale velmi skromný obřad. Kromě novomanželů a oddávajícího byli přítomni již jen svědci.

Dokonce i hercovi rodiče se o radostné události v životě jejich syna dozvěděli teprve poté, co už byla ruka v rukávě. Svého rozhodnutí prý sympatický herec nikdy v životě nelitoval.

Svatba proběhla pouze se svědky

„Vzali jsme se v Konstantinových Lázních u Stříbra, romanticky natajno a jen se svědky. Olga je mi vším. Byla pracovitá, společenská, chápající, ale především to byla velmi dobrá matka. A jak se o mne dodnes stará, leckdo mi může závidět,” řekl o své choti během podzimu svého života.

„Bylo to moje nejšťastnější a nejlepší rozhodnutí, které jsem kdy v životě udělal. Nemohl jsem si vybrat lépe. Báječná ženská, milující matka, která nám vždycky vytvářela hezké rodinné zázemí,” uvedl pro Prima Ženy.

„Mým vzorem byli rodiče, jim se taky podařilo hezké manželství. A musím zaťukat, moji kluci Ivan a Ondřej to trefili podobně. I oni mají prima ženy,” dodal herec, ve kterém jste z náznaků nejspíš již poznali Ladislava Trojana.

close info Archiv zoom_in Páru se později narodili dva synové. Oba dva jsou dnes také slavní.

