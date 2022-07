Vědci objevili blízko Země modrou planetu. Může být novým obyvatelným světem

Kolem hvězdy M obíhají záhadné planety.

Týmu astronomů z Massachusetts Institute of Technology (MIT) se ve spolupráci s dalšími odborníky podařilo najít dvě planety, jež obíhají hvězdu označenou jako HD 260655. Ta se nachází jen 33 světelných let od Země.

Nově objevený planetární systém je tak prozatím jednou z nejbližších soustav, které zatím známe. Podle nejnovějších údajů z družice NASA TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) jsou planety kamenné, stejně jako Merkur, Venuše, Mars a Země.

Oběžnice HD 260655b je asi 1,2krát větší, dvakrát hmotnější a o něco hustší než naše domovina. Planeta HD 260655c je 1,5krát větší než Země, váží třikrát více, ale je méně hustá. Centrem systému je malá chladná trpasličí hvězda typu M označená HD 260655.

Planety a hvězda M

Planety kolem hvězdy obíhají poměrně rychle. Trvá jim to v průměru pouhých 4,2 pozemského dne. S orbitami velmi blízko slunce jsou jejich povrchy velmi horké. Mohou dosáhnout teploty 436,85 °C a 286,85 °C. Oběžnice jsou tak bohužel neobyvatelné. Za těchto okolní je navíc nepravděpodobné, že by na nich byla voda v kapalném skupenství.

Vědci jsou však z objevu nadšení. „Blízkost a jasnost hvězdy nám může poskytnout pohled na vlastnosti planet. Už nyní máme spoustu otázek. Jaké látky tvoří jejich atmosféru? Je na jejich povrchu přítomen uhlík nebo vodík? Tyto planety jsou skvělým místem na průzkum," říká astronomka Michelle Kunimoto, postdoktorandka z Kavliho institutu pro astrofyziku a vesmírný výzkum MIT.

Odborníci zároveň předpokládají, že v systému by se mohly nacházet další planety, které by byly nejen podobné Zemi, ale byla by na nich také voda. Takto malé soustavy totiž běžně obsahují až šest oběžnic.

Hledání exoplanet

Objev a zjištění základních údajů celého systému proběhl v rekordním čase. Tranzity u hvězdy HD 260655 byly zaznamenány loni v říjnu, kdy Michelle Kunimoto zanalyzovala příchozí data ze satelitu TESS. Všimla si proměnlivosti gravitace hvězdy.

Stejné signály zaznamenal přístroj HIRES (High Resolution Echelle Spectrometer) na Keckově observatoři na Havaji a španělský dalekohled CARMENES. „Bylo to neuvěřitelné štěstí. Proces klasifikace a následného potvrzování nových planet může často trvat několik let, nám se to povedlo za šest měsíců," říká astronomka. Svůj objev prezentovala letos 15. června na setkání Americké astronomické společnosti v Pasadeně v Kalifornii.

