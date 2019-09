Trpaslík Aljošenka: Podivný tvor nejasného původu, jehož kostra záhadně zmizela

Zůstalo po něm jen několik fotografií, videozáznamů a také spousta nezodpovězených otázek. Vydejme se po stopách záhadného stvoření, které se v roce 1996 objevilo na Urale.

Je to nový lidský druh? Je to vůbec člověk? Není to náhodou ufon? Podobné myšlenky se vkrádaly do mysli každého, kdo se dozvěděl o existenci tvora, jehož v létě 1996 objevila obyvatelka uralské vesničky Kaolinovyj. Stařenka jménem Tamara Vasilevna Pošvirnová se jako obvykle vydala na místní hřbitov za svými blízkými, ale tentokrát ji tam zaujal pohyb v trávě. Na zemi ležel asi 25 centimetrů dlouhý tvoreček, který nepřipomínal člověka ani žádné známé zvíře.

Smrt v blázinci

Tvor měl velkou hlavu přilbovitého tvaru, na níž bylo několik výrazně vystouplých švů. Oči neměly zorničky ani víčka, místo uší byly pouze dva malé otvory a v malých ústech se skrývaly dva zuby. Kůže byla bílá a končetiny zakončené podivně zkroucenými pahýly.

V Tamaře se přesto probudily mateřské instinkty, tvorečkovi dala jméno Aljošenka, vzala si ho domů a začala ho krmit směsí mléka a medu. Jejího podivného chování si ale všimli sousedé a Tamara nakonec skončila v psychiatrické léčebně, kde posléze zemřela. Jedni tvrdí, že na její psychiku měl neblahý vliv právě záhadný tvor, další mají za to, že žena byla vyšinutá už delší čas a historku s nalezencem ze hřbitova si vymyslela. To by ale nesměly existovat fotky podivné bytosti. K jejich pořízení přitom vedla dost klikatá cesta.

Muži v černém

Tvoreček bez pomoci v Tamařině bytě zemřel, kde ho už jako vyschlou mumii našel zloděj, který si dlouhodobě opuštěný byt vyhlédl coby snadný cíl. Podivná bytost ho zaujala, a tak ji vzal s sebou domů a schoval do mrazáku. Tam ji objevil až místní policista, který přišel lapku zatknout.

Podivný nález ohlásil nadřízeným a brzy se o něj začali zajímat i amatérští lovci záhad a ufologové. Právě z této doby existuje několik málo fotografií a videozáznamů. Pak se ale na scéně objevili tajemně vyhlížející pánové, kteří tvrdili, že mají nález odvézt na vědecké zkoumání do Moskvy. Od té doby se po Aljošence slehla zem. Mnozí si dodnes nenechají vymluvit, že šlo o ruské „muže v černém", kteří zahlazují stopy po všem mimozemském na naší planetě.

Jediným důkazem, který nezajistili, byl kus látky, do kterého Tamara Aljošenku balila. Z něj se podařilo získat vzorek DNA, z něhož vyplynulo, že bytost byla podle všeho člověkem ženského pohlaví. Otázkou zůstává příčina masivního znetvoření.

Spekuluje se o porfyrii, což je genetické onemocnění způsobující předčasné stárnutí. Ve hře je ale také verze, že šlo o jednoho z mutantů, kteří se v oblasti narodili po největší atomové katastrofě, o níž se svět neměl nikdy dozvědět.