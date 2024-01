close info Alex Izeman / Shutterstock

Lenka Bělská 12. 1. 2024

I přestože to připomíná scénář katastrofického filmu, nejde o fantazii. Je téměř 100 % jisté, že se ve Středozemním moři do roku 2052 objeví vlna tsunami vyšší než jeden metr. Alespoň to tvrdí odborníci z UNESCA, kteří vydali krizový plán. Jaké oblasti by se měly ocitnout pod vodou?

