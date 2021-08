Tuckerův telefon: Hrůzný mučící nástroj pouze pro muže používali tajně v USA

Nová doba se snaží proti šikaně ve věznicích bojovat - ilustrační foto

Foto: Shutterstock.com

Tuckerův telefon nebyl obyčejný telefon. A nevynalezl ho ani žádný pan Tucker. Přízvisko získal podle názvu jednoho oddělení věznice v americkém Arkansasu, kam byli v 60. letech 20. století zavíráni výhradně bílí mužští zločinci. Mnozí z nich byli v tomto nápravném zařízení podrobeni mučení, nad jehož brutalitou zůstává rozum stát.

Ačkoli se poválečná doba nesla v duchu prosazování ideálů humanismu, v mnohých amerických věznicích se ještě dlouho uplatňovaly drsné a nehumánní praktiky. Věznice v Arkansasu byla smutným příkladem. Nechvalně proslulé oddělení Tucker bylo paradoxně pojmenováno po muži, který svůj život zasvětil snaze připravit vězně na návrat do slušné společnosti; vytvářel pro ně nápravné programy a umožnil jim rozšiřovat si vzdělání i dovednosti.

Sadismus dozorců neznal mezí

Rozhodně to tedy nebyl pan Tucker, kdo sestrojil Tuckerův telefon. Vynález tohoto mučicího zařízení se připisuje vrchnímu dozorci Jimu Brutonovi a vězeňskému lékaři A.E. Rollinsovi. Šlo o stařičký telefonní aparát, předělaný na generátor elektrické energie o dvou bateriích, opatřený elektrodami, vodičem a tzv. horkým drátem. Vytipovaný vězeň byl vyveden z cely pod záminkou, že na něj čeká telefonní hovor. Dozorci ho pak zavedli do místnosti přezdívané "operační sál", svlékli ho donaha, položili na stůl a připoutali. Vodivý drát telefonu mu obmotali kolem palce u nohy, horký drát mu připevnili ke genitáliím. Jakmile zatáhli za páku, mučený dostal elektrický šok přímo do penisu.

Sadističtí dozorci si obzvláště oblíbili takzvané "dálkové hovory", což byla série elektrických šoků, která skončila až ve chvíli, kdy oběť upadla do bezvědomí. Mnozí vězni po tomto mučení utrpěli trvalé následky - od psychického traumatu až po nevratné poškození pohlavních orgánů.

Mučicí zařízení schovával doma v komoře

Hrůzné praktiky se provalily na konci ledna 1967. Byl z toho skandál, jaký Arkansas dlouho nepamatoval. Vrchní dozorce Bruton v rychlosti rezignoval na svou funkci, ještě než policie začala s vyšetřováním. Daleko ale neutekl. Tuckerův telefon byl nalezen v jeho domě, schovaný v komoře v krabici od bot.

Kromě ohavného mučení vyšly na světlo i další zrůdnosti: dozorci údajně vězně také znásilňovali, bičovali a po dlouhé dny jim odpírali jídlo.

Soudní proces s Jimem Brutonem se táhl tři roky a dopadl pro něho milostivě. Soudce se spokojil s pokutou ve výši 1 tisíce dolarů a do vězení bývalého vrchního dozorce nakonec neposlal. Své rozhodnutí zdůvodnil slovy: "Soud vám nechce udělit trest smrti." Není třeba velké fantazie, abychom si představili, jak by si s Brutonem jeho někdejší oběti pohrály, kdyby se jim byl dostal do rukou.

Zdroje: stjohnsheriff.com, www.arkansasonline.com, https://allthatsinteresting.com/true-scary-stories/6