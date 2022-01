Tudorovský mor: Nejzáhadnější choroba středověku. Dodnes vědci neví téměř nic

Tudorovská Anglie - kolébka potní nemoci. Ilustrační foto.

Foto: Jelena Aloskina / Shutterstock.com

Rychlost nástupu tudorovského moru, při němž byli lidé jeden den zcela zdrávi a druhý den mrtví, a neúprosně vysoká úmrtnost propůjčily potní nemoci stejnou auru hrůzy, jakou dnes přikládáme ebole. Nemoc z pocení byla vážná nemoc, která se v různých obdobích objevovala v tudorovské době a vyžádala si mnoho obětí. Anglická potní nemoc postihla nejprve Anglii a poté se rozšířila do Evropy, kde v letech 1485 až 1551 propukla řada epidemií. Není přesně známo, co ji způsobilo, a dokonce ani co to bylo, protože po roce 1578 zcela vymizela.