Táhnou se od Skotska až po Turecko. Podzemní tunely pocházející z doby kamenné. I po 12 000 letech jsou zachovalé a přístupné. Dohromady tvoří masivní síť spojující celý kontinent.

Jsou vytesány do skály. Většina z nich je široká od několika metrů po pouhých 70 cm. Vzhledem k jejich podivnému vzhledu a nedostatku artefaktů, díky kterým by bylo možné odhadnout jejich pravé stáří nebo účel, se odborníci stále nemohou shodnout na tom, proč si s nimi naši předci dávali tak velkou práci.

Někteří se domnívají, že jejich úkol bylo chránit člověka před predátory, jiní si myslí, že sloužily jako podzemní dálnice, jimiž se dalo bezpečně projít či proplazit bez ohledu na války nebo počasí. Objevily se i hypotézy, že byly využívány jako zimoviště pro lidi i dobytek nebo, že se zde chodilo meditovat.

Záhada temných tunelů

Podle německého archeologa Heinricha Kusche se katakomby začaly budovat již v neolitu a jejich stavba pokračovala až do středověku. Většinou se nacházejí v blízkosti bývalých sídlišť nebo přímo pod nimi. Tento fakt napovídá, že mohly fungovat jako ledničky nebo spižírny. Toto vysvětlení se ale nelíbí britskému vědci Jamesi Gossipovi.

„Koncepce chodeb je poměrně složitá. Když vaříte a potřebujete si dojít pro zásoby, chcete to udělat rychle a jednoduše, ne se krčit nebo plazit.” Tento názor podporuje fakt, že řada tunelů je pravidelně zaplavována podzemní vodou.

Výzkumník Josef Weichenberger zase tvrdí, že se ve štolách ukrývali lidé před nájezdy loupeživých kmenů. Opírá se legendu, v níž schovaná mladá žena udusila své křičící dítě, aby zabránila odhalení. I tato teorie má ale háček. Většina podzemních staveb je nejen úzká, ale má pouze jeden vchod. Jakmile by byl zasypán, nebo by nepřítel zablokoval přívod vzduchu, z úkrytu by se stala hrobka.

Tunely pod Evropou

Historici se shodují, že záhadné tunely vybudovali profesionálové. Zjistili, že nepoužívali podpěrná prkna. Proto mají hadovitý tvar. Zajímavostí je, že každých pár metrů je ve zdi výklenek, pravděpodobně pro umístění lampy.

Stále ale není jisté, proč byly tunely napříč Evropou budovány. Jen v Německu a Rakousku jich archeologové odkryli kolem 1300, a to je podle nich jen zlomek. 90 % katakomb je podle jejich názorů stále skryto.

