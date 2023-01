Někdy se až po dlouhé době dovtípíme, jak se některé věci, které známe z historie, skutečně mají. A kde se nachází skutečná pravda. Příkladem je i katastrofa, která se přihodila v Rusku a stojí za ní zcela něco jiného, než jsme si mysleli.

Nezpůsobil ji totiž meteorit, ale vynález jednoho šíleného vědce.

Katastrofu v Rusku nezpůsobil meteorit

Historické příběhy nás baví už tím, že si je můžeme okořenit podle svého. Něco přidat a něco ubrat, aby to na nás dýchlo tím, čím sami chceme. Přesto bychom měli pátrat po skutečném příběhu, nikoliv pouze po smyšlených odnožích.

Důvodem jakýchkoliv domněnek ale může být i fakt, že skutečná pravda se někdy jeví tak nepravděpodobně, že je mnohem jednodušší věřit, že za vznikem toho či onoho stojí čistě přírodní úkaz.

Ruku na srdce. Z historického hlediska by to možná bylo lépe pochopitelné, ale sami víme, že za vším, nebo téměř vším, vždy stál člověk.

Příkladem je i katastrofa, která se odehrála na území Ruska, a jejíž vznik se dlouho připisoval explozi asteroidu nebo komety, jež měly za následek masivní destrukci.

Jak se ale nyní zjistilo, asi tomu tak úplně nebylo. Za touto masivní explozí stál člověk a ne ledajaký.

Šílený smrtící vynález Nikoly Tesly

Přesně tak, nebo to alespoň tvrdí vědci. Právě ti se totiž domnívají, že exploze, vyvolaná na Zemi, byla skutečně v rukou tohoto muže. A všechny ověřitelné důvody tomu zcela jistě nahrávají.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Jak už víme, Nikola Tesla byl svého druhu skutečně geniálním vynálezcem a vědcem. Aby ne, zrodila ho jedna z nejzajímavějších ér naší historie. Samo 19. století, které bylo epicentrem celé řady objevů, jež nás dodnes fascinují.

A ačkoliv stál Tesla ze celou řadou vynálezů, které pomohly zdokonalit nejen jeho dobu, ale ze kterých čerpáme dodnes, pravděpodobně stál i za těmi, které za neškodné považovat tak úplně nelze.

Jedním z nich je i jakási super zbraň. Tesla ji pojmenoval důmyslně "paprsek míru", ačkoliv mír byl to poslední, co po ní zbylo. Z vědeckého hlediska bychom ji spíše nazvali paprskem smrti, protože katastrofa, kterou způsobila, byla enormní.

Její síla byla údajně tak veliká, že by podobně jako atomová zbraň dokázala s rychlostí světla zničit vše, co by se jí postavilo do cesty. A ani opačná strana Země by nezůstala uchráněna.

Jak už to ale bývá, zpravidla vše, co je určeno k případnému ničení, si nakonec vybere svou nemalou daň. Byl jí kataklyzmatický výbuch z roku 1908, ke kterému došlo u řeky Tunguska v Rusku a zničil přes 2000 kilometrů čtverečních tamní plochy. Byl často připisován síle komety či mocného asteroidu. Nyní se však ukázalo, že za touto katastrofou stojí právě známý Nikola Tesla.

Zdroje:

teslauniverse.com

www.fossilhunters.xyz

exemplore.com