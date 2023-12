Jeden věří, druhý ne. Čemu? Že jsou lidé, kteří mají dar vidět budoucnost. Něco z jejich vizí se tak nějak splnilo, stejně jako z předpovědi dnešního „proroka“, který nevěští z hvězd, ale vychází ze statistik historických údajů. Dle jeho výpočtů nás nejspíš růžová budoucnost nečeká.

Nečte z hvězd…

Od starověku přes středověk až moderní dobu měla a má snad každá společnosti či kultura své věštce. A nutno přiznat, že jejich předpovědi často zmiňovaly neblahé události, katastrofy, či dokonce zánik lidstva. Věštcem digitálního věku, či spíš „kolapsologem“, jak si sám říká, je vědec Peter Turchin (*1957). Pochází z ruského města Obninsk a v roce 1975 začal studovat Fakultu biologie Moskevské státní univerzity. O dva roky později byl jeho otec jako disident z bývalého Sovětského svazu vyhoštěn a rodina našla útočiště v USA. Turchin tak dokončil studium biologie na Newyorské univerzitě. V roce 1985 získal doktorát zoologie na Dukeově univerzitě.

close info YouTube zoom_in Rusko-americký vedec Peter Turchin

Do novodobé „vědecké věštírny“ ho přivedlo zkoumání statistických modelů vztahů mezi predátory a kořistí. Pád železné opony mu dal podnět podívat se na vztahy ve společnostech lidí. Z historických dat se snažil vytáhnout vzorce, které by mohly předpovědět možné budoucí problémy. Jako matematik svými pracemi přispěl do mnoha oborů, ve kterých se prolíná matematika, statistika, ekonomická historie a matematické modelování sociálních procesů. Poznatky z nich propojil v novou vědu zvanou kliodynamika (historická dynamika).

… ale z čísel

Přestože se Turchin ve svých předpovědích na základě „své“ vědy převážně soustředí na Spojené státy a západní země, v jednom ze svých výzkumů zveřejněném v roce 2010, v němž propojil čtyřicet sociálních ukazatelů, předpověděl, že ve 20. letech nastane období politické nestability a nepokojů i v jiných částech světa.

O rok později pak započal velký projekt Sešat nazvaný dle egyptské bohyně písma a věd, považované za zosobnění moudrosti. Na rozdíl od ní ale on začal shromažďovat datové soubory o rozvoji a zániku kultur a civilizací. Zapojili se do něho světoví odborníci z oblasti antropologie, archeologie, historie a mnoha dalších.

close info Profimedia zoom_in Turchin propočítal hlavní přičiny, které vedou k rozpadu společností (Birmingham 1868)

Na základě zkoumání dat z této obrovské sbírky pak Turchin svým analytickým myšlením propočítal, jak se během historie lidstva opakují období sjednocování a rozpadu. A stejně jako v jeho předchozí studii všechny údaje naznačovaly, že společenská nestabilita, která se projevovala už od 70. let, má vyvrcholit kolem roku 2020.

A co vyčetl?

Dle jeho názorů je jedním z hlavních momentů, které vedou k dnešní nestabilitě společnosti „nadprodukce elit“. Celá historie lidstva je protkaná boji o moc, ale laicky řečeno, zatímco kdysi o trůn či politický vliv bojovalo pár osobností, dnes o moc či významný post soupeří stále více lidí. Vzniká nadměrně početná vrstva privilegovaných. Mnohdy místo aby vládli, zabývají spíš bojem o nadvládu. V soupeření elit do hry často vstupuje korupce, ovlivňování medií, a tak vzniká prostor pro další elity.

close info Profimedia zoom_in Politik pronášející svou řeč

Na druhé straně je dle Turchina frustrovaná společnost, snižování kvality života neelitních vrstev a vzniká společenské napětí, kterého pro svůj boj a prospěch (i ideologicky) využívají zase další elity. A takové soupeření a boj se odráží v mnoha oblastech, vede k finančním střetům, názorovým a byrokratickým, kulturním ale i skutečným vojenským válkám.

Turchin dle algoritmu vypočítal, že střídání vzestupů a pádů v každé společnosti trvá zhruba jedno století s tím, že každých padesát let ho ještě ovlivňuje období, které trvá dva roky až tři sta let, kdy se vlna nepokojů může zmírnit, nebo naopak nabýt na síle. Další vlna násilí nás dle Turchinovy předpovědi čeká okolo roku 2070.

Následující video vysvětluje vznik názvu algoritmus:

Zdroj: Youtube

Má pravdu?

Turchin, autor deseti publikací a mnoha článků, má své odpůrce, lépe řečeno ne on samotný, ale jeho předpověď budoucnosti. Někteří odborníci tvrdí, že v jeho složitých rovnicích je mnoho proměnných, které nevysvětlují krize a revoluce ani mnohé války, natož pak krátkodobé politické změny.

Turchin ale říká, že je „… cílem kliodynamiky integrovat všechny důležité síly dějin, ať už jsou demografické, ekonomické, sociální, kulturní nebo ideologické.“ Jeho snahou je ukázat, že složitá matematika může síly, které společnost ohrožují odhalit, a lze je tak zmírnit či jim případně i zabránit.

