Vědec tvrdí, že má algoritmus na výpočet budoucnosti. Prognóza vypadá zle

Je možné propočítat se až do budoucnosti?

Foto: Jacob_09 / Shutterstock.com

Je možné propočítat se až do budoucnosti? Statistika nám dovoluje zjistit vývojové trendy a předpovídat budoucnost. Matematik, biolog a ekolog Turchin se domnívá, že jeho algoritmus je schopný poučit nás o budoucnosti už nyní. Co čeká společnost v následujících letech?

Věští Turchin budoucnost?

Peter Turchin je původně ruské národnosti, ale od útlého dětství žije ve Spojených státech, kde také intenzivně pracuje. Není zaměřen jen na jediný výzkum. Turchin se během svého života soustředil spíš na biologii, ale v projevech přírodních změn a konkrétně životě škůdců hledal také jistý řád, kterým by vysvětlil a předpověděl vývoj jevů, které pozoroval v přírodě.

Turchin a kliodynamika

Říká se, že statistické údaje jsou přesná čísla spočítaná na základě nepřesných údajů. Když navíc chcete postihnout vývoj celé lidské společnosti na základě mnoha různých aspektů a množství sledovaných odvětví, pak je to rozhodně oříšek.

Turchin se v posledních letech hluboce zajímá právě o kliodynamiku a není sám. Tímto historicko-matematicky zaměřeným oborem se zabývá skupina vědců, kteří předpokládají, že život lidské společnosti je také možné vyjádřit matematicky. Odpůrci těchto kalkulací rozhodně odmítají možnost, že by šlo takto „jednoduše“ postihnout nejen minulost, ale také vyčíslit budoucnost.

Turchin se ve svých výpočtech odráží také od války ve Vietnamu.Zdroj: Profimedia.cz

Turchinova práce na algoritmu budoucnosti

Modelování historické dynamiky rozhodně není práce na několik týdnů. Turchin se nicméně své představy a výpočtů nevzdává a upřímně řečeno ani nikoho nepřesvědčuje. Žije a pracuje v ústraní, neboť je přesvědčen, že společnost se ubírá nesprávným směrem. Je to sice směr, který předpověděl svými prognózami, ale ne vývoj, kterého by chtěl být součástí.

Turchnin své závěry publikoval v časopise Journal of Peace Research 9.července roku 2012. Odhadnul, že během několika let započne bouřlivé období. Domnívá se, že vrcholy násilí ve společnosti se opakují každých zhruba padesát let. Vzhledem k válce ve Vietnamu, předpověděl vlnu násilí v USA kolem roku 2020 a podívejme. Amerika skutečně nezažívala poklidné roky během úřadování bývalého prezidenta Trumpa.

Podle Turchina se vlny nepokojů a násilí v USA opakují po padesáti letech. Budoucnost podle TurchinaZdroj: Profimedia.cz

Budoucnost podle Turchina

Pokud by vás napadala souvislost s momentálním děním v Evropě, pak vězte, že algoritmus Petera Turchina nevychází z dat světových, ale jen těch, které se přímo týkají Spojených států. Další vlnu násilí předpokládá Turchin okolo roku 2070, ale upozorňuje, že krátké opakování po padesáti letech je ještě ovlivňováno cyklem, který trvá 2 roky až 300 let a může vlnu nepokojů zmírnit nebo také zhoršit.

Podívejte se na video v angličtině o Petru Turchinovi a jeho pohledu na budoucnost.

Zdroj: Youtube

Zdroje: www.wired.com, ct24.ceskatelevize.cz