Supí kámen:13 tisíc let staré rytiny podávají zprávu o vesmírné katastrofě

Malá doba ledová navždy změnila civilizaci. Jednalo se o velký mezník, protože v té době na Zemi dopadl roj komet. Tato událost je zachycena v Turecku na starověkých rytinách, jejichž význam se vědcům povedlo rozluštit. Ukázalo se, že symboly v chrámu zachycují právě sprchu komet před 13 tisíci lety, jež výrazně změnila klima na Zemi.

Tato malá doba ledová, označovaná též jako mladší dryas, trvala přibližně 1 000 let. Vyhynuli při ní mamuti strstnatí a lidstvu přinesla zemědělství, jehož začátek je s touto dobou spojován. První neolitické civilizace se vyvinuly rovněž jako reakce na nové chladnější klima. Jinak ale není blíže jasné, co všechno toto období vyvolalo, předpokládá se však, že na Zemi zřejmě dopadla sprcha komet. Nemáme však žádné důkazy. Tedy až na rytiny v Turecku.

Supí kámen

Rytiny byly nalezeny na pilíři známém jako Supí kámen a zobrazují různá zvířata v určitých pozicích kolem kamene. A právě tyto výjevy vědci zkoumají, zdali by nemohly být důkazem této události. Zda k tomuto zásahu kometou skutečně došlo, se snažili vědci dokázat pomocí počítačových modelů, díky nimž přiřadili vzory hvězd detailně popsané na Supím kameni k určitému datu. A povedlo se! Našli důkazy, že k dané události mohlo dojít přibližně 10 950 let před naším letopočtem, s přesností 250 let.

Starověký chrám sloužil jako observatoř

K dopadu komety pravděpodobně došlo kolem roku 10 950 př. n. l., což se kryje s počátkem doby ledové. A právě tuto událost zachycují rytiny, domnívá se výzkumný tým z Edinburské univerzity ve Velké Británii, zkoumající výjevy v pravděpodobně nejstarším známém chrámu na světě. Překlad symbolů také naznačuje, že Gobekli Tepe nebyl jen dalším chrámem, jak se dlouho předpokládalo, ale mohl sloužit i jako starověká observatoř. Chrám byl postaven přibližně 9 000 let před naším letopočtem, je tedy o neuvěřitelných 6000 let starší než Stonehenge.

"Zdá se, že Gobekli Tepe byla mimo jiné observatoří pro sledování noční oblohy. A jeden z jeho sloupů zřejmě sloužil jako památník této ničivé události - pravděpodobně nejhoršího dne v dějinách od konce doby ledové," řekl vedoucí výzkumník Martin Sweatman.

Co rytiny zobrazují?

Rytiny podle vědců odpovídají astronomickým souhvězdím a ukazují roj úlomků komety, které dopadají na Zemi. Zároveň i zobrazení bezhlavého muže na kameni symbolizuje lidskou katastrofu a rozsáhlé ztráty na životech po dopadu.

Rytiny jsou dobře opečovávané, což je důkazem toho, že si tehdejší lidé uvědomovali vážnost celé situace.

"Mnoho paleolitických jeskynních maleb a artefaktů s podobnými zvířecími symboly naznačuje, že astronomie by mohla být skutečně velmi stará," dodává Sweatman.

