Objev Tutanchamonovy hrobky patří mezi největší události egyptologie. Je ale možné, že bude zastíněn. Odborníci během svého výzkumu odhalili, že bohatstvím naplněná komora pravděpodobně pokračuje. Může v ní být uložena mumie královny Nefertiti?

Návštěvníci hrobky KV62 jsou často překvapeni, jak je malá. Dlouho se proto myslelo, že původně měla sloužit jako poslední místo odpočinku vyššího dvořana než mladého krále. Analýza dat z pozemního radaru, získaná týmem vedeným archeologem Mamdouhem Eldamatym, ale naznačuje jiný příběh.

„Objevili jsme podzemní prostor, který se nachází ve stejné hloubce jako Tutanchamonova pohřební komora a svírá s ní úhel 90 stupňů. Zdá se, že je dva metry vysoký a deset metrů dlouhý,” popisuje vědec. „Myslíme si, že by v ní mohla být uložena nevlastní matka panovníka, jejíž ostatky zatím nebyly objeveny.”

Skryté dveře

O tom, že Tutova hrobka je větší, než se zdá, spekulovali odborníci již v roce 2015. Britský egyptolog Nicholas Reeves vyslovit teorii, že severní stěna není vytesána do skály, ale je falešnou zdí, jež byla staroegyptskými staviteli běžně používána. Na její výzdobě totiž odhalil zvláštní praskliny, které naznačovaly přítomnost tajných dveří.

Zdroj: Youtube

To však nebylo jediné, co ho zarazilo. „Všiml jsem si, že postavy mají fyzické rysy tradičně spojované s portréty Nefertiti, včetně vytaženého obočí a nosu a rovné čelisti s jemně zaoblenou bradou. Některé výjevy byly zároveň přemalovány,” vzpomíná. „Podivné také je, že každý, kdo do komnaty vstupuje, musí z hlavní chodby odbočit doprava. Tato místa byla tradičně vyhrazena egyptským královnám.”

Reeves si proto myslí, že hrobka byla původně postavena pro manželku faraona Achnatona. Když ale Tutanchamon náhle zemřel, byla rozdělena na dvě komory. Ta s ostatky Nefertiti byla následně zazděna. S touto hypotézou však řada jeho kolegů nesouhlasí a zdá se jim přitažená za vlasy.

Zapeklitý případ

Získaná radarová data ale Reevesově teorii tzv. nahrávají do karet. Proto se Mamdouh Eldamaty vrátit, aby skenování zopakoval. Stalo se však něco nečekaného. „Celý proces byl narušen vibracemi z klimatizačních jednotek. Nebyli jsme tak schopni shromáždit definitivní informace pro klíčovou oblast.”

Zdroj: Youtube

I přestože by byl objev neporušené hrobky královny Nefertiti úspěchem století, nikdo se do výzkumu nehrne. Bojí se, že zničí vzácnou výzdobu na severní stěně. „Nemůžeme se honit za vzdušnými zámky. Je velký rozdíl mezi tím, co chceme najít a tím, jak to provést,” vysvětluje Aidan Dodson, profesor egyptologie na Bristolské univerzitě.

Zdroje: www.messagetoeagle.com, www.nature.com, www.theguardian.com