Záhada Tutanchamonovy zlaté masky: Byla původně zhotovena pro Nefertiti?

Tutanchamonova zlatá maska

Foto: Profimedia.CZ

Staří Egypťané věřili, že bohové mají kůži ze zlata, kosti ze stříbra a vlasy z blyštivého lazuritu. A protože faraoni byli rovněž považováni za bohy, museli být na věčnost vypraveni v božské podobě. To byl důvod, proč byla Tutanchamonova maska zhotovena z 10 kg ryzího zlata. V dnešní době by vás takový objem drahého kovu vyšel na více než 10 milionů korun.

Když objevitel Tutanchamonovy hrobky Howard Carter ve 20. letech minulého století o masce informoval veřejnost, jeho kolegové se domnívali, že neumí pořádně anglicky a plete si výraz "zlatý" s "pozlaceným". Ve starém Egyptě se ale netroškařilo. Copak byste mohli odbýt boha nějakým laciným pozlátkem?

Zatímco většina artefaktů z hrobky byla plavena do Káhiry po Nilu, zlatou masku vezl ostře střežený vlak po kolejnicích prodloužených až do dvora muzea. Nešlo jen o zlato jako takové. Tutanchamonova posmrtná maska byla rovněž ukázkou mistrovského egyptského umění, jaké do té doby (a snad ani dodnes) svět neviděl. Jen si představte, že by ji někdo ukradl a nechal ji roztavit na investiční cihličky.

Mistrná práce

Maska původně spočívala přímo na ramenou faraonovy mumie. Byla vyrobena ze dvou plátů zlata a zobrazuje panovníka s typickou bradkou a tradiční pruhovanou pokrývkou hlavy nazývanou nemes, kterou faraoni často nosili namísto koruny. Čelo zdobí sup a kobra, symboly egyptských bohů. Oblast hrudi je pak ověnčena náhrdelníkem z lazuritu, po obou stranách zakončeného hlavami sokolů.

Detaily zlaté masky si můžete prohlédnout ve videu:

Zdroj: Youtube

Současným vědcům se však na masce něco nezdá. Zabývají se otázkou, kolik času asi egyptští mistři potřebovali na její vytvoření. Tutanchamon zemřel zcela nečekaně na prahu dospělosti a jeho hrobka v Údolí králů ještě ani nebyla dokončena, když ho do ní uložili. Jak je potom možné, že se podařilo včas dokončit tak propracovanou posmrtnou masku?

Nosil snad faraon náušnice?

Britská egyptoložka Joann Fletcher poukázala na otvory v uších, zakryté zlatými plátky. "Výzkumy ukazují, že Tutanchamon za svého života náušnice nenosil. Proč tedy jeho maska měla propíchnuté uši? Nabízí se vysvětlení, že původně vůbec nebyla vyrobena pro dospělého mužského faraona, ale pro ženu velmi vysokého postavení," vysvětluje odbornice.

Proč měla Tutanchamonova maska propíchlé uši?Zdroj: Profimedia.CZ

Jedinou ženou, pro kterou by v Tutanchamonově době Egypťané zhotovili neobyčejně drahocennou božskou masku, byla faraonova nevlastní matka Nefertiti. Její manžel Achnaton ji ještě za svého života povýšil do sobě rovné pozice, na které se bezesporu vyhřívala i po jeho smrti.

Ačkoli o jejích dalších osudech máme více domněnek než faktů, je možné, že přežila i Tutanchamona. A blahosklonně mu přenechala svou posmrtnou masku, neboť ještě žádnou neměl. Mnohem pravděpodobnější je ovšem verze, že se Nefertiti po svém ovdovění stala v Egyptě nepopulární osobou, jelikož si stále uzurpovala moc a ovládala nezletilého následníka trůnu. Pro svou vlastní hrobku si připravila ohromné poklady včetně zlaté masky, avšak jakmile zemřela, pozůstalí ji nehodlali uznat jako bohyni a vypravili jí pohřeb mnohem skromnější. Poklady pak přenechali Tutanchamonovi. Hrobka královny Nefertiti se ostatně dodnes nenašla. Kdoví, kam ji vlastně pohřbili.

Zdroje: https://smarthistory.org/, https://www.egypttoday.com/, https://octavianreport.com/