Nejzáhadnější předmět z Tutanchamonovy hrobky: Křehká zbraň nepochází ze Země

Tutanchamonova dýka.

Nerezavějící křehká dýka nalezená v hrobě Tutanchamona údajně nepochází ze Země. Záhada obklopující starověkého egyptského faraona tak byla možná konečně vyřešena.

Archeologové, jak se zdá, vyřešili záhadu kolem dýky, která před 3400 lety patřila králi Tutanchamonovi.

Nejzáhadnější předmět z Tutanchamonovy hrobky

Nová analýza zbraně nalezené v roce 1922 ve faraonově hrobce odhalila, že byla ukovaná z meteoritu pocházejícího mimo Egypt.

Tento objev tak potvrzuje dřívější teorii, že ozdobná dýka musela být egyptskému vládci darována ze zahraničí.

Původ artefaktu a způsob jeho výroby však dlouho zůstávaly jednou z velkých záhad obklopujících Tutanchamonovy "hrobové" předměty.

Nerezavějící křehká zbraň nepochází ze Země

Nalezená dýka je záhadná a neobvyklá hlavně tím, že je vyrobena z kovu, který Egypťané začali tavit mnohem později, než je datována vláda tohoto vládce. A to o rovných 500 let. Zmíněným kovem nebylo nic jiného než železo.

V době vlády krále Tutanchamona (1333 až 1323 př. n. l.) Egypťané totiž neznali způsob jeho zpracovnání. Železo tak bylo vzácnou a drahou komoditou, která často pocházela z meteoritů.

Již v roce 2016 však vědci začali být vyřešení této záhady blíž. Ukázalo se, že chemické složení třinácticentimetrové nerezavějící čepele pochází ze železného meteoritu. A celá dýka byla vyrobena velmi odborně.

Historické záznamy nalezené v egyptské Amarně navíc ukazují, že Tušratta, král Mitanni v Anatolii, daroval nejméně jednu takovou železnou dýku Amenhotepovi III. A to přibližně v letech 1390 až 1352 př. n. l.

Nová analýza týmu z Chiba Institute of Technology v Japonsku odhalila, že předmět byl pravděpodobně vyroben mimo Egypt. Vědci následně popsali své zkoumání v časopise Meteoritics & Planetary Science.

Provedli rentgenovou analýzu dýky, která se nachází v Egyptském muzeu v Káhiře.

Výsledky byly překvapující. Ukázalo se, že zlatá rukojeť byla zřejmě vyrobena pomocí lepicího materiálu známého jako vápenná omítka. Ani ta se však v Egyptě za dob vlády Tutanchamona nepoužívala. Byla ale využívána řemeslníky v jiných částech světa.

Analýzy ukázaly, že artefakt byl vyroben technikou, při které došlo k zahřátí kovu na zhruba 950 °C. To podle vědců skutečně "naznačuje jeho zahraniční původ, pravděpodobně z Mitanni v Anatolii". To by odpovídalo staroegyptským záznamům, které tvrdí, že železnou dýku se zlatou rukojetí daroval mitannský král Amenhotepovi III, dědečkovi Tutanchamona.

A tak je možné, že dýka nalezená v hrobě Tutanchamova, nebyla ničím jiným, než dědictvím jeho dědečka, předávána pro svou vzácnost z generace na generaci.

