Objev Tutanchamonovy hrobky v roce 1922 uchvátil svět. Bylo to poprvé, co archeologové našli tolik pokladů na jednom místě. Mezi nimi byla i železná dýka. Problémem ale bylo, že staří Egypťané v době krále Tuta neuměli železnou rudu zpracovat. Zbraň tedy prakticky neměla existovat.

Doba železná, období, kdy lidé v Evropě, Asii a Africe začali hromadně vyrábět nástroje procesem zvaným tavení, začalo, podle odborníků, asi v roce 1200 př. n. l., tedy přibližně 150 let po smrti mladého faraona. Vědci proto přemýšleli, jakým způsobem byla dýka zhotovena a kým.

Byla to záhada, kterou dlouhou dobu nedokázali vyřešit. Až v roce 2016 dostali první nápovědu. Kov obsahoval téměř 11 procent niklu a stopy kobaltu. Znamenalo to jediné. Kovář nezískal rudu z dolu, ale našel ji volně ležet na zemi. Přiletěla totiž z vesmíru.

Tutanchamonova dýka

Jak ukázalo měření rentgenovým fluorescenčním spektrometrem, materiál svým složením odpovídal železným meteoritům. Otázkou však zůstávalo, jakým způsobem byla čepel zhotovena. „Mohla být vyrobena za studena, kdy se kus kamene odštípl a naostřil, za tepla, kdy se ruda roztavila a odlila nebo zahřála a ukovala,” vysvětluje Takafumi Matsui, ředitel výzkumného centra planetárního průzkumu Chiba Institute of Technology v Japonsku.

Odhalit tajemství procesu pomohla chemická analýza. Hrbolaté černé skvrny na povrchu a podél ostří, identifikované jako vzácný minerál sulfidu železa, měly zanedbatelné procento síry. To napovídalo, že kov byl kdysi vystaven nižší teplotě.

Tento fakt potvrdila trojrozměrná, křížově šrafovaná textura, známá jako Widmanstättenův vzor. Pruhy ze směsi železa a niklu, rozdělené do pásů, jsou nestabilní. Stačí, aby se čepel ohřála nad 927 °C a byly by nenávratně zničeny. „Závěrem tedy je, že nástroj byl vyroben kováním,” řekl Matsui.

Cizí technologie

Během výzkumu se ale objevily další otázky. Vědci totiž zjistili, že řemeslník na přilepení jemných zlatých zrnek a kamenů lapis lazuli, karneolu a malachitu na jilec použil vápennou omítku. To bylo překvapivé, protože tento materiál se v Egyptě objevil až po smrti faraona Tutanchamona.

„Připustili jsme hypotézu, že dýku vyrobil řemeslník z kmene Mitanni. Ti vápno již v té době znali,” říká Takafumi Matsu. Pokud by to byla pravda, zbraň byla svatebním darem krále Mitanni pro Tutanchamonova dědečka Amenhotepa III., o níž se zmiňují 3400 let staré hliněné tabulky - dopisy.

