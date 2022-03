Šokující objev v hrobce Tutanchamona: Podivná těla holčiček zkoumají vědci

Ukázalo se, že Tutanchamon byl pohřben s jeho dvěma dcerami

Foto: Zhukovskaya Olga / Shutterstock.com

V Tutanchamonově hrobce byla nalezena těla dvou dětí. Stalo se tak v únoru na starověké nekropoli v Abúsíru jižně od Káhiry, kde archeologové objevili skrýš mumifikačních materiálů. Skrýš je největší svého druhu, jaká kdy byla objevena, a její stáří bylo stanoveno na 2 500 let.

Egyptská historie je pro archeology jedním z nejatraktivnějších témat vůbec, a to dokonce i v době, kdy již máme mnohé znalosti a výzkumy, jež nám dovolují do starověku nahlédnout. Přestože v Egyptě probíhají vykopávky již více než 100 let, stále se daří objevovat nepoznané, a to i navzdory tomu, že vykradači hrobek a lupiči úspěšně plenili četná starověká naleziště již po tisíciletí. Mnoho z těchto hrobek Údolí králů bylo zničeno nebo vyrabováno dlouho před příchodem západních archeologů na přelomu 19. a 20. století. I proto je ještě větší zázrak, že hrobka jednoho z nejznámějších faraonů ze všech, Tutanchamona, zůstala nedotčena. A právě zde staroegyptští vědci objevili ostatky dvou dětí.

Na dokument o nalezených mumiích se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Tutanchamonovy dcery

Od objevení hrobky Howardem Carterem v roce 1922 bylo místo prozkoumáno řadou badatelů, i tak nyní hrobka vydala další svědectví - mumifikovaná těla dvou holčiček, jejichž ostatky jsou v současné době uloženy ve Velkém egyptském muzeu v Gíze. Těla byla samozřejmě podrobena analýze DNA, jejíž zjištění vědce doslova ohromilo. Ukazuje se totiž, že k se pravděpodobně jedná o Tutanchamonovy dcery. Obě holčičky se narodily mrtvé, jedna dívka přibližně ve čtvrtém měsíci a druhá téměř v plném předporodním věku.

"Děti se narodily v době, kdy se narodil Tutanchamon. Ve starověkém světě byla úmrtnost kojenců a dětí tak vysoká, že to není překvapivé. Je však mimořádné, že byly pečlivě mumifikovány, zabaleny, zakukleny, uloženy do těchto rakví a uloženy do hrobky svého otce," řekla k převratnému objevu profesorka Salima Ikramová, egyptoložka z Americké univerzity v Káhiře.

Howard Carter zkoumá rakev faraona TutanchamonaZdroj: Profimedia.CZ

Nenarozené dcery jako účinné talismany

Jedná se o zcela jedinečný nález, který však nabízí četné interpretace. Například egyptoložka Dr. Joyce Tyldesleyová se domnívá, že uložení holčiček vedle faraona je jakousi záměrnou poslední pojistkou zabezpečení. Staří Egypťané si totiž na zabezpečení nesmírně zakládali a snažili se, aby byli v posmrtném životě chráněni proti démonům a temným duším.

"Tutanchamon byl velmi bohatý, mohl svým dcerám vykopat hrob, kdykoli se mu zachtělo. Takže skutečnost, že jejich těla byla zachráněna a pohřbena spolu s ním, naznačuje, že to možná nemá jen praktický důvod, ale je tu i rituální důvod, proč tam jsou," prozradila doktorka s tím, že ve staroegyptském umění byly ženy a dívky často obsazovány jako ochránkyně, které stály po boku svých otců nebo strážců.

Tutanchamon coby velmi kontroverzní postava vládl Egyptu asi deset let a zemřel v pouhých 18 letech. Jak se ukazuje, jeho dvě nenarozené dcery měly buď svého otce, jehož nikdy nepoznaly, doprovázet buď fyzicky v lodi na cestě do podsvětí, anebo jej měly jen jejich duchové podporovat a poskytnout mu ochranu.

Zdroje:

www.express.co.uk, www.promegaconnections.com, www.theguardian.com