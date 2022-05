V Tutnachamonově hrobce nalezli podivný diamant. Pochází z počátků Země

Tutův náprsní štít

Když britský archeolog H. Carter v roce 1922 vstoupil do prostor, kde přes tři tisíce čtyř sta let odpočívaly mumifikované ostatky Tutanchamona, oněměl úžasem. Nejen kvůli samotnému objevu hrobky, ale i pokladům, které ukrývala. A to netušil, že slonovina, diamanty, zlato a stříbro nejsou ty nejvzácnější materiály, ze kterých byly vyrobeny předměty, které dostal tento mladičký egyptský faraon pro svůj posmrtný život.