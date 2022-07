Vědci vyřešili záhadu Tutanchamonovy kletby: Úmrtí měla zcela racionální příčinu

Natálie Borůvková

Tutanchamon

Počátkem roku 1923 britský archeolog Howard Carter a jeho přítel, finančník George Herbert, lord Carnarvon, slavnostně otevřeli dlouho utajovanou pohřební komoru chlapeckého faraona Tutanchamona v egyptském Údolí králů. Údajná "kletba" faraonů na sebe nenechala dlouho čekat.

O dva měsíce později Carnarvon zemřel na otravu krve. Tu způsobilo štípnutí infikovaným komárem do oblasti jeho tváře.

Záhada Tutanchamonovy kletby

Noviny spekulovaly, že se stal obětí "kletby mumie" nebo "kletby faraonů". Ta údajně slibovala smrt každému, kdo naruší klid králů a královen pohřbených v údolí. Tyto zvěsti se ještě více rozšířily po náhlém a předčasném úmrtí několika dalších osob, které měly co dočinění s vykopáváním Tutovy hrobky. Je moc je tedy kletba skutečná?

Na kloub této záhadě se v roce 2002 rozhodla přijít studie, kterou provedl časopis British Medical Journal. Zahrnovala 44 lidí ze "Západu", které sám Carter identifikoval jako osoby, které se v době zkoumání hrobky nacházely v Egyptě.

Nutno podotknout, že údajná kletba se netýkala rodilých Egypťanů.

Studie porovnávala jednak průměrný věk v době úmrtí, a to u 25 osob z této skupiny, kteří byli přítomni otevření nebo zkoumání hrobky, s ostatními, kteří přítomni nebyli. Nezjistila žádnou významnou souvislost mezi potenciálním vystavením kletbě mumie a následným přežitím. Nic také nenasvědčovalo tomu, že by ti, kteří byli "kletbě" vystaveni, měli větší pravděpodobnost úmrtí do 10 let.

Někteří teoretici, kteří hledají vědecké vysvětlení, tvrdí, že Carnarvonova smrt mohla souviset s toxiny v Tutově hrobce. Ačkoli se ukázalo, že některé starověké mumie jsou nositeli potenciálně nebezpečných druhů plísní a stěny hrobky tak mohly být pokryty bakteriemi. O těch je známo, že napadají dýchací systém, odborníci tuto hypotézu však zatím odmítají. Tvrdí, že Carnarvon byl chronicky nemocný ještě předtím, než se vůbec přiblížil k Tutově hrobce. Kromě toho zemřel až několik měsíců po prvním kontaktu s hrobkou a toxiny by ho mohly zničit mnohem dříve.

Zabíjel sám faraon?

Žádná kletba se v hrobce skutečně nenašla, ale úmrtí různých členů Carterova týmu a skutečných či domnělých návštěvníků místa v následujících letech udržovala příběh při životě. Zejména v případech, kdy daný člověk zemřel násilnou smrtí nebo skonal za za podivných okolností.

Mezi údajné oběti kletby patřil egyptský princ Ali Kamel Fahmy Bey, kterého v roce 1923 zastřelila jeho manželka. Sir Archibald Douglas Reid, který údajně rentgenoval mumii v roce 1924 a důvod jeho smrti je dosud neznámý. Sir Lee Stack, generální guvernér Súdánu, který byl v roce 1924 zavražděn v Káhiře. Arthur Mace z Carterova vykopávkového týmu, který údajně zemřel v roce 1928 na otravu arzenikem. Carterův tajemník Richard Bethell, který zemřel na následky udušení ve své posteli v roce 1929 a jeho otec, který spáchal sebevraždu v roce 1930.

Většina lidí, kteří v hrobce pracovali nebo ji navštěvovali, se však dožila vysokého věku. Ani to však neoslabilo víru v to, že každý, kdo se kolem hrobky jen projde, bude usmrcen. Sám Carter přisuzoval celé prokletí hnilobným procesům mrtvého faraona. Když ale v roce 1939 sám zemřel, ve věku pouhých 64 let, příběh o prokletí znovu ožil.

