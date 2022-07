Vědci našli tužku s 2000 let starým nápisem. Jeho vtipný obsah je velmi pobavil

Natálie Borůvková

Tužka a blok

Foto: Freepik

Archeologové pracující na vykopávkách před novým londýnským sídlem společnosti Bloomberg učinili doslova úchvatný objev. Našli 2000 let starou tužku s římským nápisem. Jeho vtipný obsah je velmi rozesmál.

Tým vědců učinil nový humorný objev. Našli 2000 let starý železný stylus s vtipným nápisem. Pero, které bylo doplněno o vepsaný vtip. Jeho stáří se datuje na dobu kolem roku 70 n. l.

Vědci našli 2000 let starou tužku s římským nápisem

Nápis na peru zní: "Přišel jsem z města. Přináším ti dárek na uvítanou s ostrým hrotem, abys na mě nezapomněl. Prosím, pokud mi to štěstí dovolí, abych mohl dávat tak štědře, jak je cesta dlouhá a jak je můj měšec prázdný."

Jinými slovy to znamená, že před dvěma tisíci lety se Římané vydali na dlouhou cestu do Londýna a jediné, co přivezli svým přátelům, bylo pero s vtipem o tom, že jsou na mizině.

"Město, o kterém se mluví, je velmi pravděpodobně Řím," uvedlo na svém blogu Londýnské archeologické muzeum, které na vykopávky dohlíželo. A dodalo, že "stylus naznačuje přímé spojení mezi římskou Itálií a provincií Britannia".

Podle muzea se Londýn, neboli Londinium, jak se mu tehdy říkalo, zdaleka nenacházel v centru Římské říše. Rozrostl se v důležité centrum obchodu a správy, propojené s širším římským světem. Jak se Římská říše šířila Evropou, cestovatelé potřebovali způsoby, jak udržovat kontakt s přáteli a rodinou a také obchodními "partnery", které měli na domácí půdě. K tomuto účelu sloužily železné stylusy, kterými tito lidé psali na dřevěné tabulky naplněné voskem.

"Stylus a jeho nápis poukazuje na klíčovou roli, kterou psaní a gramotnost hrály v tom, že umožňovaly obchodníkům, vojákům a úředníkům udržovat kontakt s vrstevníky, přáteli a rodinou, z nichž někteří žili více než tisíc kilometrů daleko," napsalo muzeum.

Vtipný obsah vědce velmi rozesmál

Zatímco vtipy jako takové nejsou ničím výjimečným, stylusy s humornými nápisy jsou "výjimečně" vzácné. Mezi takové patří i tento s vtipným vzkazem.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Podle muzea "archeologové dosud našli jen několik málo příkladů z celé Římské říše a nápis z Bloombergu je ten nejkvalitnější. Nemá obdoby co se do délky, poetiky ani humoru nápisu týče.

Žertovné pero nebylo jediným artefaktem, který byl objeven při vykopávkách v novém sídle Bloombergu v Londýně. Ve skutečnosti bylo z místa odpočinku pod londýnskými ulicemi odhaleno více než 14 000 artefaktů. Včetně první písemné zmínky o názvu města, a více než 600 z nich je vystaveno v londýnském Mithraeum Bloomberg SPACE.

Archeologie je ústředním tématem budovy Bloomberg, která získala Stirlingovu cenu. Součástí návrhu budovy je veřejná pěší pasáž, která obnovuje starověkou římskou cestu, a muzeum vystavující římský Mithrův chrám na jeho původním místě.

O tom, zda se budou návštěvníkům prodávat žertovné tužky na památku, ale zatím nepadlo jediné slovo.

