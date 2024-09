Externí autor 14. 9. 2024 clock 5 minut

Chcete vědět, co si pro vás hvězdy připravily na následující týden? Je toho celkem dost. Podívejte se, co vás čeká a jaká rozhodnutí vám mohou pomoci se posunout dál. Jedno je jasné, v rozmezí od 16. - 22. září vás hvězdy rozhodně nebudou šetřit.

Připravte se na jízdu. Tohle bude vlivem zatmění Měsíce, které se odehraje 18. září, pořádně turbulentní týden. Pokud ho ustojíte, vyjdete z něj mnohem silnější.

Beran (21. 3. - 20. 4.)

Navzdory tomu, že nehrozí žádný průšvih, pocítíte v tomto týdnu nepříjemný neklid a budou vás trápit pochybnosti. Zcela zbytečně. V práci totiž všechno klape, jak má a navíc se objeví nové možnosti příjmů. Nejvíc aktivity budete projevovat ve středu a ve čtvrtek. Jenom pozor na zbrklost při řešení pracovních úkolů. Jako nejlepší dny se jeví pátek a sobota.

Býk (21. 4. - 21. 5.)

Milí Býci v nadcházejícím týdnu se máte po pracovní stránce na co těšit. Bude toho zkrátka moc. Na druhou stranu si polepšíte finančně. Moc se ale neradujte, protože to vypadá, že byste mohli o peníze zase přijít. V pátek a v sobotu buďte opatrní. Zdá se, že vás čeká škoda v domácnosti. Zejména v sobotu buďte raději doma, abyste případnou havárii podchytili včas.

Blíženci (22. 5. - 21. 6.)

Nový týden odstartujte novou mantrou: nehledám ve všem logiku a smysl. Zkuste vystoupit ze své komfortní zóny a začněte jednat spontánně. Nebojte se přeformulovat své dlouhodobé pracovní cíle. Zapište si je, a pak je v den zatmění Měsíce, tedy 18. září, spalte. Právě spontánnost vám dodá podnětné myšlenky k řešení dlouhodobě zaseknutých úkolů, což vám přinese zajímavé změny.

Rak (22. 6. - 22. 7.)

Milí Raci, vy si začátek týdne moc neužijete. Nejprve se objeví řada drobných pracovních problémů, které ovlivní stav vaší peněženky, což završíte zbytečnými výdaji. Naštěstí se tahle situace začne od středy zlepšovat. Objeví se nová práce a příležitosti. V pátek tak budete mít dost napilno a zdá se, že si pracovní týden protáhnete až do víkendu. Alespoň, že děti vám dělají radost...

Lev (23. 7. - 22. 8.)

Nový týden pro vás bude časem sebezpytování. Intenzivní doba během zatmění měsíce má ohromný vliv na energii. Využijte jí na cestě do hlubin vlastní duše a zahloubejte se do vlastních potřeb a přání, která dosud zůstala nevyslyšena. Zdá se, že je čas, abyste konečně otevřeli své temné zákoutí a řekli věci, které měly být vyřčeny už dávno.

Panna (23. 8. - 22. 9.)

V tomto týdnu očekávejte pracovní starosti, které ve vás vyvolají nervozitu a obavy. Alespoň, že děti vám budou dělat radost. Dostanete příležitost zapojit se do veřejné práce a seznámíte se s významnými lidmi. Ve čtvrtek se začne situace v práci uklidňovat. Přesto buďte až do konce pracovního týdne obezřetní, zejména vůči novým kolegům.

Váhy (23. 9. - 23. 10.)

Zatmění Měsíce 18. září je výzvou, abyste si udělali pořádek ve svém životě, uklidili ho a stanovili si jasné a dosažitelné cíle. Jelikož se na vás v novém týdnu sesype řada více či méně příjemných změn, máme pro vás radu. Nebraňte se jim. Nechte věci přirozeně plynout, zejména, když víte, že nic jiného momentálně nezmůžete.

Štír (24. 10. - 22. 11.)

Tenhle týden se ponese v duchu opakujících se problémů ve vztazích s nejbližšími. To, co vypadalo jako drobná roztržka nebo malé nedorozumění, se může překlopit do mnohem větší hádky. Berte své emoce vážně a mějte na paměti, že sotva můžete ignorovat nepřátelství. Aby toho nebylo málo, čeká vás mimořádný výdaj. Pozitivní je, že se vám bude dařit alespoň v práci.

Střelec (23. 11. - 21. 12.)

Zatmění Měsíce 18. září s sebou přináší nečekané události, které se odehrávají mimo naši kontrolu a mohou vyvolat velké změny. Pravděpodobně vyjdou najevo některá rodinná tajemství, což značí hádky na obzoru. Nenechte se vtáhnout do slovních půtek, které se vás netýkají. Stejně náročná bude i pracovní atmosféra, protože před vámi stojí řada úkolů.

Kozoroh (22. 12. - 20. 1.)

Milí Kozorozi, připravte se na pořádný výbuch energie. Čekají vás hodně intenzivní pracovní dny. Zatmění měsíce ve vás totiž podněcuje touhu se posunout vpřed a změnit věci ve svůj prospěch. Rozhodněte se, čemu se chcete věnovat do budoucna. Právě teď je čas vymyslet plán, jak dát své kariéře druhou šanci. Tak ho nepromarněte.

Vodnář (21. 1. - 20. 2.)

V tomto týdnu vám konečně dojde, že nic na světě netrvá věčně a jedinou životní konstantou je změna. Milí Vodnáři, vy totiž budete pod vlivem zatmění Měsíce revidovat svůj život. Podstatné bude zjistit, kam se posunete, co byste se měli ještě naučit, jak jste na tom s finanční gramotností a co je pro vás nejdůležitější. Na konci týdne vyjdete z této introspekce mnohem silnější a odhodlanější k avizované změně.

Ryby (21. 2. - 20. 3.)

Rybu v tomto týdnu čeká odvážný krok, který jí pomůže se posunout k vysněné metě osobní svobody. Za poslední roky jste na sobě hodně pracovali a přišel čas zúčtování. Velmi příjemného. Hvězdy říkají, že vás čeká zajímavá cesta, a v sázce je i nabídka nové pracovní pozice, která vás vystřelí k oblakům. Držíme palce.

zdroj: www.herzindagi.com, www.idiva.com