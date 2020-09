Tygří lavice: mučicí praktika, která se používá dodnes v komunistické Číně

Odvážíte se promluvit křivě proti vládnoucí straně, nebo jste právníci, kteří hájí práva svých klientů podle základní listiny lidských práv? Můžete si být skoro jisti, že vás čeká mučení, například na železné lavici, kde budete mít pocit, jako by se vám trhaly svaly a praskaly kosti. Ne, nepřesunuli jste se daleko do minulosti, jste v nejlidnatější zemi 21. století.

Čína není známá jen díky legendárnímu opevnění, táhnoucím se přes dvě desítky tisíc kilometrů, složitému jazyku a levným výrobkům, které používá celý svět. Její odvrácenou stranou je převládající komunistická ideologie, jejíž představitelé jsou u moci již více než 70 let. Vliv komunistické strany mimo jiné způsobuje, že v jinak rozvinuté zemi, musejí lidé stále podstupovat mučící praktiky podobné těm ve středověku.

Mezi nástroje používající se v Číně i v dnešní době, patří tygří lavice. Je to vlastně docela jednoduchá mučicí pomůcka, ale její účinnost je stejně velká, jako u jejích, na pohled mnohem děsivějších, kolegyň. K mučení nešťastníků postačí kovová konstrukce lavice, cihly a železná tyč. Praktika spočívá v tom, že člověk sedí na železné konstrukci s rovnou deskou za zády. K té je připoután tak, aby seděl co nejvíce rovně. Nohy má přivázané k lavičce a podložené několika cihlami. Kat, nebo ten, který torturu provádí, ještě tlačí na vězňova kolena ocelovou tyčí. Nešťastníci tak mají pocit, jako by se jim trhaly vazy, svaly a lámaly kosti.

Kromě toho, že se v Číně pořádá hon na odpůrce komunistického režimu, jsou také ještě pronásledování příznivci prastaré metody zušlechťování těla a mysli Falun Gong neboli Fa-lun-kung. Toto učení zahrnuje pět meditativních cvičení, které mají jedinci pomoci dosáhnout ušlechtilého a dlouhého života. Čínská vláda to ale tak pozitivně nevidí a hnutí považuje za nebezpečnou a zlou sektu. Údajně soutěží s komunistickou stranou o přízeň mas. Všechny účastníky meditací pronásleduje a někteří z nich končí na mučicích nástrojích, mezi které patří také tygří lavice. Nejznámějším případem takového mučení je příběh paní Wang Jü-chuan. Ta byla ve svých 60 letech nesnesitelně mučena za to, že se hlásila k výše uvedenému hnutí. Když si vybavovala své dny ve vězení, popisovala krutou bolest krční páteře a neustálý pocit dušení, jelikož měla kromě nohou přivázaný k železné tyči také hrudník a břicho. „Připadalo mi, že vteřinu po vteřině umírám nesnesitelnou bolestí.“ Toto mučení se odehrálo v roce 2005, o dva roky byla znovu zatčena a krutému utrpení podlehla.

Další obětí byla paní Jümej Liou, která vypověděla, že seděla na tygří lavici nekonečných 27 dní. Celou tu dobu si nemohla dojít na záchod, musela přečkat menstruaci a neustálý tlak hlavně na dolní končetiny. Bohužel to nebylo jediné mučení, které kvůli svým sympatiím k učení Falun Gong zažila. Stěží byste asi řekli, že tyto mučicí techniky probíhají i v dnešním, moderními technologiemi přeplněném civilizovaném světě.