Ve světě, kde o osobnostní testy není nouze, způsobila rozruch TikTokerka Felecia Freely. Ta přinesla zcela nový typ optické iluze, která vám umožní poznat váš typ. Její test zúžil složitost hodnocení osobnosti do dvou jednoduchých otázek. Přináší tak zcela nový pohled na lidský charakter.

Síla instinktu

Freely, nadšenkyně psychologie a tvorby kreativního obsahu, vytvořila test s názvem CFAK jako detailní průzkum našich instinktivních reakcí. Věří, že právě bezprostřednost může o naší osobnosti mnohé prozradit. Jaké jsou dvě otázky, tvořící test osobnosti CFAK?

Představte si, že dostanete poštou nový předmět. Přečtete si před jeho použitím pečlivě návod nebo jej bez rozmyslu vyzkoušíte, protože návod je pro "šprty"? Pak si představte, že je hluboká noc a vy jste zaslechli, že se někdo vloupal do vašeho domu. Postavíte se nezvanému vetřelci čelem nebo vezmete nohy na ramena a utečete pryč?

V návaznosti na vaši odpověď CFAK test rozděluje jedince do čtyř různých typů osobnosti: Na kovboje, víly, anděly a rytíře.

Kdo tedy jste?

Kovbojové jsou nebojácní lidé, kteří se nezdráhají riskovat a nejednat vždy jen podle pokynů. Kovbojové se vetřelci postaví čelem. Často pracují jako podnikatelé, umělci, spisovatelé a hackeři, kteří svou kreativitou utvářejí svět.

Víly jsou jakýsi mystikové mezi námi. Podle CFAK do této kategorie spadá velké množství neurodivergentních osob, například autisté či lidé s duševními poruchami. Víly zpochybňují status quo. Lidé je často odsuzují kvůli jejich neschopnosti dodržovat pravidla. Jedinečná perspektiva jejich pohledu na svět však všechny kolem výrazně obohacuje.

Andělé vyzařují čistou a důvěryhodnou auru. Pro mnohé se tak stávají jakousi vrbou, za kterou se lidé chodí vyzpovívat a svěřit se svými problémy. Lidé se v jejich blízkosti cítí bezpečně, andělé často zastávají role ochránců, kteří bdí nad všemi ve své blízkosti

Rytíři slouží jako pilíře světa. Vyznačují se vlastnostmi, jako je čest, odvaha, povinnost a věrnost. Jsou to stavitelé, ochránci, inženýři, veteráni a vědci, kteří chrání svět před jakýmkoli rozpadem.

Ačkoli sama Freely uznává, že test CFAK je spíše teorií než vědecky ověřeným hodnocením, podle jejích slov může posloužit jako zajímavý vhled do osobnosti každého z nás. Jak sama říká: "Berte to s nadhledem. Je to jen pro zábavu."

Nicméně neustále se zvyšující popularita na TikToku ale naznačuje, že tento zjednodušený test osobnosti se přesně trefil do vkusu lidí, kteří hledají rychlý a poutavý vhled na vlastní povahu.

