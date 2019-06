Účes na Jágra a přehazovačka: symboly 80. let, které už naštěstí vyšly z módy

Když byste dnes v kadeřnictví řekli, že chcete ostříhat "na Jágra", kadeřnice by na vás asi jen valily oči. Před třiceti lety to byl ale jeden z nejžádanějších účesů, se kterým si mladý muž připadal jako king. Dneska se Jágrův styl z 80. a 90. let v Americe připomíná jako jeden z nejhorších účesů v historii NHL.

FOTOGALERIE

Vepředu se načechrala ofina, okolo uší se vlasy vystříhaly strojkem a vzadu se nechaly volně splývat delší, nejlépe kudrnaté kadeře. Tento účes proslavil hokejistu Jaromíra Jágra nejen v jeho domovině, ale i v zámoří. Zahraniční média ho dodnes analyzují jako zajímavé retro, které muži dodávalo zepředu vzhled slušňáka a zezadu dojem nespoutaného rebela. Inspirovat bychom se tímto účesem ale už neměli, protože se objevil v žebříčku nejhůře nastylovaných vlasů v historii NHL, a to dokonce hned na druhém místě.

Je pochopitelné, že v době největší slávy Bona Joviho a zpěvačky Cher letěla výrazná hára. Dívky zvětšovaly objem vlasů trvalou, velkým hitem pak byla tzv. mokrá trvalá, se kterou kudrliny působily mokrým dojmem, jako by se jejich majitelka právě vrátila z pláže. Muži to se zvětšováním objemu tak jednoduché neměli, nicméně se aspoň snažili vlasy nechat růst, jak jim to jen šéfové a maminky dovolili.

Zato vypadávání vlasů bylo pro muže 80. let noční můrou. K zakrytí ustupujícího čela sloužila pánská paruka zvaná tupé, plešatí nešťastníci si pak zbytky vlasů rozčesávali přes celou hlavu, aby lysinu aspoň trochu zamaskovali; tento kadeřnický manévr vstoupil do lidového povědomí coby "přehazovačka".

I s prořídlými prameny, co zbyly na na temeni hlavy, se však ještě pořád mohlo nadělat spousta parády - mohly se svázat do culíčku, nebo dokonce splést do copánku. V dnešní době nás už naštěstí mužské ikony typu Bruce Willis nebo princ William přesvědčili, že plešatost mužům na sex-appealu neubírá, a tak se k takovým zoufalým krokům uchylovat nemusíme.