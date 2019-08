Ikonické účesy 90. let: Směšné trendy pro muže i ženy se pomalu vracejí zpět

Pamatujete si na váš tradiční účes, který válcoval hitparádu a měla ho na sobě každá druhá holka ze školy? Stali jste se obětí "krysích ocásků" po vzoru Jaromíra Jágra? Měly jste ve vlasech klipsny ve tvaru motýlků? Připomeňte si ty nejikoničtější účesy 90. let a rozhodněte, který z nich by se měl vrátit do dnešní doby!

Ikonická doba nám představila asi nejvíce boy bandů a holčičích skupin za celou historii naší planety Země: Spice Girls, Destiny's Child N*SYNC, Blue, Westlife, Take That nebo Backstreet Boys. Právě oni udávali trendy jak účesů, tak i oblíkání a hudby: nudlová polévka Justina Timberlakea je jeden z těch populárnějších účesů, Skupina Hanson zase donutila chlapce nechat si narůst vlasy po rameny a zastrkávat si je za uši, protože to vypadalo drsně, pro holky byla idolem Baby Spice a její dva culíčky, v nichž vypadala jako 11letá lolitka.



Nesmíme ale zapomenout i na seriál Přátelé a Rachel Greenovou, jejíž účes se zapsal do paměti všech kadeřníků a všechny ženy se jí chtěly co nejvíce podobat. Také Melissa Joan-Hart v roli Sabriny, mladé čarodějnice, podprahově donutila holčičky skoupit klipsny ve tvaru motýlků a ozdobit si jimi hlavu.