Možná máte pocit, že v delších vlasech vypadáte stále mladě. Dlouhý účes ale působí naopak mdle, fádně a unaveně. Navíc pokud nemáte hustou kštici, můžete vypadat v delších vlasech dokonce nezdravě. Nebojte se sáhnout po nůžkách a udělat radikální střih. Krátký účes vás osvěží a omladí.

Jistě si pamatujete dobu, kdy si oblíbená americká herečka Sharon Stone najednou radikálně zkrátila vlasy. Její fotky plnily titulky všech módních časopisů a její fanynky chtěly také nakrátko. Vypadala v nich totiž naprosto famózně a šik.

Blonďatý sex symbol devadesátých let tehdy rozvířil vody, stejně jako ikona stříbrného filmu Audrey Hepburn, když udělala padesátých letech totéž.

U kratších vlasů už Stone zůstala. Mnoho slavných žen šlo po padesátce v jejích šlépějích. Kratší účes si zvolila Helen Mirren, Glenn Close nebo Jamie Lee Curtis. Radikálními střihy se můžete inspirovat i vy. Vybírejte ale pečlivě.

Tvar účesu byste měla konzultovat s vlasovým stylistou. Pro každý tvar obličeje se hodí jiný typ střihu. Právě u krátkých vlasů je nutné vybrat perfektní sestřih, který vám sedne. Špatná volba by vás mohla mrzet a vlasy dorůstají dlouho.

Jako Sharon

Krátký střapatý účes působí ležérně, ale zároveň je jeho délka taková, že účes lze i lehce uhladit, aby vypadal elegantně. Takový střih nejvíce sedí oválnému obličeji. Vlasy na krku jsou kratší, jak směřují k vrcholku hlavy jsou delší a působí jako vrabčí hnízdo.

Pixie

Jedním z nejoblíbenějších účesů, který kraluje salonům po celém světě je pixie. Tento účes v sobě snoubí prvky předchozího sestřihu, ale na vrchní partii hlavy jsou vlasy vždy výrazně delší. To je poznávacím znamením tohoto vlasového stylu.

Odvážnější ženy mohou mít strany hlavy vystříhané hodně na krátko, to opticky zeštíhluje obličej. Tento účes proslavila populární americká zpěvačka Pink. Nechte se ostříhat tzv. na Pink a ubere vám to deset let. Účes je velice variabilní.

Mikádo

Klasický kratší účes má mnoho podob. Může být vzadu vystříhaný do tzv. bobu, což účesu dodává na eleganci. Bob se však musí pravidelně udržovat a zastřihovat, aby nevypadal zanedbaně. Na stranách vlasy směřující dopředu k obličeji jsou delší.

Tradiční mikádo je zastřižené do stejné roviny. Jeho délka může být na ramena, kratší, nebo těsně pod uši. Tento účes je velice ženský a dá se kreativně upravovat. Pomocí tepelné úpravy se dají vlasy různě navlnit, a tak můžete měnit styly.

Vrstvený účes

Pokud máte jemné vlasy s tendencí být zplihlé a bez objemu, bude pro vás řešením vytvořit vrstvený sestřih. Sestříhaný účes budí dojem, že vlasy jsou hustější a působí nadýchaně. Díky své délce se dá tento účes opět upravovat nejrůznějšími způsoby.

Krátký účes

Benefity zkrácení jsou ozdravení vlasů, odlehčení, podpora růstu nových vlasů a hlavně velká změna. Krátké vlasy působí moderně, mladistvě a svěže. Hodí se ke sportovnímu, ležérnímu i elegantnímu stylu. Nemyslete si ale, že krátké vlasy nepotřebují žádnou údržbu, opak je pravdou.

Zdroje: www.instyle.com, www.prozeny.cz