Je vám přes padesát a uvažujete o novém účesu? Nechte se inspirovat tím, jaké účesy nenosit po padesátce, abyste nevypadala stará a trapná. Myslete na to, že i když si třeba udržujete štíhlou postavu a máte vkus, nevhodně upravenými vlasy můžete všechno „zabít“.

Jaro je tady, a tak se u většiny žen objevuje touha po novém střihu, kterým tohle nejkrásnější období v roce přivítáme. Na návštěvu v kadeřnictví je pochopitelně třeba se náležitě připravit. Je fajn, když s sebou přinesete pár obrázků střihů, které se vám líbí. Pak už je ale na každé kadeřnici, aby vám objasnila plusy a mínusy každého takového střihu.

Podívejte se, na co si dát pozor a přečtěte si doporučení vlasové stylistky celebrit Dani Eversonové, která upozorňuje na možná úskalí, pokud uvažujete o mladistvé ofině.

Dlouhým vlasům odzvonilo

S přibývajícím věkem se mění náš obličej a začínají vystupovat linie a kontury. To je dáno úbytkem tukové tkáně. Dlouhé vlasy sice působí mladistvě, ale pouze za předpokladu, že nejsou rovné.

V takovém případě totiž vyniknou vrásky a celý účes působí těžkopádně. Pokud se jich přece jenom nechcete vzdát, je na kadeřnici, aby vám vysvětlila následnou péči.

Pozor na krátké vlasy

Zde je třeba vzít v úvahu typ střihu, který bude odpovídat nejenom struktuře vašich vlasů, ale také rysům obličeje. Jestliže se rozhodnete pro krátký účes, myslete na to, že je třeba o něj pravidelně pečovat. Odrůstající střih vypadá neupraveně a spolehlivě vám přidá pár let navíc. Otázka proto zní, zda budete mít dost času chodit pravidelně do kadeřnictví.

S pěšinkou uprostřed či s ofinou

Na otázku, zda je lepší pěšinka nebo ofina, by měl odpovědět tvar vašeho obličeje. A s tím vám pomůže kadeřnice. Myslete na to, že:

Pěšinka uprostřed rychle odhalí barvu kořínků. Ve chvíli, kdy vlasy začnou odrůstat, váš vlasový look bude působit poněkud neupraveným dojmem, který vám přidá pár let navíc. Naštěstí, do doby, než vás kadeřnice znovu obarví, pomůže barevný vlasový sprej.

Ofina může být pro padesátnice problém. Eversonová, i přes oblíbenost této úpravy, doporučuje ženám nad padesát, aby byly při jejím zvažování obezřetné, a to zejména kvůli negativnímu ovlivnění výsledného vzhledu, které jde právě ruku v ruce se stárnutím.

Krátká nebo dlouhá? Eversonová zdůrazňuje, že „zejména krátká ofina může až přehnaně upozorňovat na vrásky a navíc přitahuje pozornost k povadlé pokožce, místo aby vytvořila vzhled, který má mít omlazující efekt.“

Babičkovské kudrlinky a drdůlek

Spolehlivě trapně a jako vlastní babička bude vypadat každá žena nad padesát, která si nechá natočit vlasy od kořínků až ke konečkům. Jestliže nemáte kudrnaté vlasy od přírody, mějte na paměti, že trvalým odzvonilo už dávno. Pokud se vám líbí vlnité vlasy, daleko lepší řešení bude nechat si je ležérně natočit až v poslední třetině jejich délky.

Potřebujete slavnostní účes a vaše delší vlasy umožňují vytvoření drdolu? Rozhodně by neměl být posazený nízko, abyste nepřipomínala babičku od Boženy Němcové.

