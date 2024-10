Máte rádi záhady a detektivní příběhy? Zkuste společně s vyšetřovatelem Arthurem Touchem odhalit tajemství podivného předmětu, který je klíčem k záchraně ztracené dcery bohatého podnikatele, Eleanor.

Mlha obklopovala město jako závoj. Soukromý detektiv Arthur Touch ji ale nevnímal. Právě seděl ve své kanceláři, když zazvonil telefon. Na druhé straně slyšel nervózní hlas své asistentky slečny Harperové.

„Pane Touchi, právě jsem se vrátila od Deverauxů, kde mi zahradník dal něco divného. Bojím se ale, že mě sledují. Můžete přijet na nádraží?” oznámila žena tiše, jakoby měla strach, že ji někdo uslyší. Detektiv se okamžitě zvedl, vzal si kabát a zavolal taxi.

Na želežniční stanici se to hemžilo cestujícími. Paní Harperová ale byla za tento ruch vděčná. Opravdu měla pocit, že ji někdo pozoruje a rozhodně nechtěla jít domů po tmě sama. Když se objevil její zaměstnavatel, spadl jí kámen ze srdce. Za malou chvíli již popíjela čaj a začala vyprávět.

„Když jsem dorazila na panství Deveraux, abych od personálu zjistila něco více ohledně zmizení mladé Eleanor, zastavil mě zahradník a dal mi tento předmět. Prý ho objevil zakopaný ve starém záhonu. Myslela jsem, že si ze mě dělá legraci. Pak jsem si ale všimla, že jsou na něm vyryty iniciály J.D. jako John Deveraux. To je přece jméno Eleanorina otce.“

Záhadný předmět

Vyšetřovatel se na věc podíval. Měla obdélníkový tvar, byla asi dvacet centimetrů široká a třicet centimetrů dlouhá. Vyrobena byla z několika kusů kovů, které se do sebe proplétaly. Pod nánosem špíny bylo vidět, že na bocích jsou ramena krásně zdobená. „Nikdy jsem nic podobného neviděl,” přiznal se své asistence. „Myslím ale, že tento předmět hraje v celém příběhu důležitou roli.”

Paní Harperová souhlasila. Se svraštělým obočím si nález prohlížela. „Připomíná mi to nějaký mučící nástroj. Jako kdyby to mělo na něco vyvíjet tlak,” přemýšlela nahlas. „Všimněte si, že středová část není pevná, ale hýbe se,” dodala.

V tu chvíli se Arthur Touch rozzářil. „No ano, jako oje povozů. Co když měl tento předmět kolečka? Jako dítě jsem si s podobným vozítkem hrával,” zasnil se. Tento návrh se ale jeho asistence nelíbil.

„Ještě by to mohl být zámek na truhlu nebo dveře,” navrhla. „Představte si, že jednu část upevníte na zeď. Díky pohyblivému středu se vám křídla pootevřou, ale neotevřou. Je to praktické,” usmála se nad svým nápadem. Avšak podle detektiva to byla hloupost. „Ještě mi to připomíná udidlo pro koně," dodal. „Na můj vkus to má ale příliš mnoho částí," povzdechl si. „Tak co to tedy je?” zvolala slečna Harperová zoufale.

Řešení na dosah

Dalšího dne se dvojice vydala na panství Deveraux, kde je uvítal starý správce. Zatímco jim nabízel čaj, Arthur Touch se rozhlížel kolem sebe. V domě bohatých podnikatelů, odkud z neznámých důvodů odešla jejich dcera, jejíž zmizení se snažil vyřešit, již byl. Nikdy si však nevšiml rodových erbů nad dveřmi. Nyní ho na nich něco zarazilo. Ve štítu byl zobrazen stejný předmět, jaký vykopal zahradník.

HÁDANKA: Poznáte, k čemu sloužil předmět na fotografii? question Zahájit kvíz

Detektiv se nemohl dočkat, až ho ukáže majiteli domu. Cítil v kostech, že má odhalení celé záhady na dosah ruky. Jeho intuice ho nezklamala. „Kde jste ho našel? To je naše rodinné dědictví. Udidlo mého koně Blaze. Právě on se stal plemenným hřebcem našeho chovu. Myslel jsem, že ho někdo ukradl,” přiznal s dojetím. V tu chvíli to Touchovi začalo dávat smysl.

„Pane Deverauxi, to udidlo není jen nostalgickou vzpomínkou, že ne? Je něco jako korunou pro krále. Kdo ho vlastní, má veškerou kontrolu nad obchodem, který ale není zcela legální. A vaše dcera na to přišla. Proto ho zakopala do záhonu. Chtěla konečně klid,” vychrlil detektiv na svého hostitele. Ten jen mlčky přikývl.

„Máme další stopu. Eleanor musel někdo unést, aby se dozvěděl, kde to udidlo schovala. Paní Harperová? Máme práci. Vzhůru do Scotland Yardu.”

Uhodli jste, že se jednalo o staré udidlo? Gratulujeme. Máte mozek detektiva.

