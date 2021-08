V roce 1987 se armáda nad Vranovem setkala s UFO. Vysvětlení dodnes neexistuje

Vranovská přehrada

Od začátku července, kdy šéf NASA Bill Nelson veřejně promluvil o 144 případech UFO pozorovaných americkou armádou, si mnoho našinců klade otázku, kolik takových záhadných objektů bylo asi spatřeno (a utajeno) na území Česka. Zdokumentován byl jeden. Oficiální záznamy však byly údajně zničeny, takže veškeré informace se dochovaly jen ve vzpomínkách svědků.

Dne 12. července 1987 odstartoval z Božic na Znojemsku vrtulník Československé armády a zamířil k Vranovu nad Dyjí, aby pronásledoval neznámého narušitele. Přestože podle navigace měl být vrtulník už téměř u cíle, jeho tříčlenná posádka před sebou nic neviděla. Až najednou ve výšce 2000 metrů nad sebou spatřila podivné stříbrné těleso ve tvaru doutníku. Pohybovalo se tiše, nemělo křídla ani kabinu. Posádka vrtulníku dostala rozkaz ho sestřelit. Podle radarů totiž objekt nad československé území přiletěl od rakouské hranice.

Obratné manévry

Vojákům se však nepodařilo podivný letoun zaměřit. Jako by vycítil jejich úmysly, začal divoce manévrovat. Pilot vrtulníku kpt. Čestmír Tesařík později vypověděl, že jeho manévry působily naprosto profesionálně. Těleso uhýbalo směrem ke slunci, aby pronásledovatelům ztížilo viditelnost.

Splnit rozkaz k palbě bylo pro posádku problematické i z důvodu, že se celá operace odehrávala nad Vranovskou přehradou, kde se tou dobou koupaly stovky rekreantů. "Když dostanete rozkaz k palbě a uvědomíte si, že pod vámi je spousta lidí, ještě ke všemu na přehradě, tak potom začnete přemýšlet trošičku jinak," vysvětlil Tesařík v roce 1999 v televizním pořadu Fakta ČT-1.

Perné minuty plné napětí

Posádka asi po dvou minutách ohlásila, že tajemný objekt už nevidí, ztratil se jí v mracích. Naváděcí středisko však jeho polohu situovalo dle radarů pouhých 6 kilometrů od vrtulníku a tato vzdálenost se stále zkracovala. "4 km, 2 km, přímo proti vám… 1 km, 800 metrů, 500 metrů, přímo proti vám… právě jste se minuli vlevo…"

Každý si jistě dokáže představit, že posádce nebylo zrovna do řeči, natož do smíchu. Vojáci doposud sledovali jen letouny, které se pohybovaly za rakouskou hranicí a nikdy se s žádným nestřetli. Nyní tu měli přímo nad Vranovem podivný neviditelný stroj, jehož původ nebyl nikomu znám. Palubní technik npor. Milan Šero si prý oblékl padákový postroj tak rychle, že tím snad vytvořil světový rekord.

Šlo o návštěvu z vesmíru?

Neznámé těleso naštěstí nemělo o bitvu v oblacích zájem a pokračovalo v letu směrem na Brno a Bratislavu. Vrtulník se musel vrátit na základnu, aby doplnil palivo, a UFO se mezitím ztratilo z radarů. O celé události se od té chvíle už nemluvilo. Všechny záznamy radiokorespondence a parametrů letu měly být zničeny v souladu s doktrínou "když o něčem nevíme, co to je, tak to neexistuje".

Kpt. Tesařík si s navigátorem npor. Ivanem Pospíchalem přesto ještě dali tu práci a vypočítali rychlost, jakou se podivný objekt pohyboval; zjistili, že se dokázal udržet ve vzduchu i při neobvykle nízké rychlosti 60 km/h, zatímco v jiné chvíli letěl bleskovými 2700 km/h. Tento poznatek jen přiživil domněnku, že těleso nepocházelo z tohoto světa.

