Před třiceti šesti lety, se rekreanti vranovské přehrady setkali s poměrně dramatickou událostí. Přímo nad jejich hlavami se během slunného léta zjevil podivný objekt. Přesné vysvětlení dodnes neexistuje.

Ohromení rekreanti

Událost, známá jako incident nad Vranovem nebo také UFO nad Vranovem, patří k nejznámějším a zároveň nejzáhadnějším případům v problematice neidentifikovaných létajících objektů na území České republiky.

Příběh začal 12. července 1987. Tehdy pilot nadporučík Jaroslav Špaček obdržel záhadný rozkaz. Byl pověřený tím, aby pronásledoval neznámý objekt, pohybující se poblíž rakouských hranic.

Tento objekt, popisovaný jako černý, doutníkového tvaru, se nacházel nad Vranovem, kde se nacházela oblíbená vodní nádrž, která byla onoho léta plná rekreantů. Špaček spolu se svými kolegy byli instruovaní, aby neznámý objekt sestřelili.

Jejich pátrání však bylo ztížené tím, že se pohybovali přímo nad rekreujícími se lidmi, což střelbu jako takovou značně komplikovalo.

Během několika minut objekt zmizel za mrakem, piloti i tak pokračovali v jeho pronásledování. Celá situace se stala ještě komplikovanější ve chvíli, kdy se záhadný objekt začal pohybovat směrem k vrtulníku.

Vysvětlení neexistuje

Překvapení a vyděšení piloti museli udělat všechno, aby se vyhnuli případné kolizi. Když řízení letového provozu ohlásilo vzdálenost pouhých 200 metrů, letec Pospíchal zvedl oči a vylezly mu z hlavy.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Nad hlavou mu v protisměru proletěl tmavý objekt ve tvaru doutníku. Stihl jen říct do interkomu: "Letělo to nad námi." Vzápětí však objekt neuvěřitelně zvýšil rychlost a zmizel z radaru kdesi nad Bratislavou.

Pronásledování objektu trvalo přibližně 2,5 hodiny. Tento fakt vyloučil možnost, že by mohlo jít o běžný letoun nebo vrtulník. Ani jeden z nich by podobné akrobatické kousky nedokázal. Celý incident zůstal bez objasnění. Až do nedávna.

O záhadném létajícím objektu se totiž objevily nové informace. Přišel s nimi Eduard Nový, bývalý člen pohraniční stráže. Nový potvrdil, že byl očitým svědkem této události z pozemku. V době incidentu se pohyboval na hranicích mezi Rakouskem a Československem.

Vzbudilo to opětovnou pozornost události, které již nikdo nevěnoval pozornost. Nového svědectví však celé situaci dodalo na důvěryhodnosti.

Přesto je dodnes záhadou, co se onoho letního červencového dne nad Vranovem skutečně stalo. Existuje velké množství hypotéz a konspiračních teorií, žádnou z nich se však nepodařilo potvrdit. Piloti však s jistotou uvedli, že objekt, se kterým se setkali, nebyl běžným letounem.

Zdroje: praguepig.com, en.wikipedia.org, badatele.net