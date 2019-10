Nejdivnější věc, co jsem kdy viděl! Pilot z UFO nahrávky promluvil

O neznámé objekty se sice jedná, ale na mimozemšťany se netěšte. Námořnictvo potvrdilo, že se jedná o UAP (Unidentified aerial phenomena – neidentifikovaný vzdušný fenomén). Uniklá videa se okamžitě stala senzací. První video je z roku 2004. Piloti tvrdí, že se jedná o tvar bonbonu jako Tic Tac, který byl schopen nahnat výšku až 25 kilometrů a pak klesat až nad hladinu oceánu. Nahrávky zveřejnila ufologická společnost To the Stars Academy of Arts a deník The New York Times.

První nahrávku tehdy pořídil David Fravor, který je dnes již bývalým pilotem amerického námořnictva. „Předměty byly bílé, podlouhlé a směřovaly na sever. Pohybovaly se velice nepravidelně, jako když si házíte s pingpongovým míčkem o zeď,“ popsal incident v roce 2017 CNN. Jakmile se k tomu snažil letounem dostat, za dvě sekundy to bylo pryč. Obšírněji to pak popsal v dokumentu pro Vice News.