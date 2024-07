Večerníček patří mezi český fenomén již téměř šedesát let. Na jeho pohádkách tak vyrostlo několik generací. I přestože vznikají nové seriály, mezi nejoblíbenější patří stále „devadesátkové klasiky”. Jak dobře si je pamatujete? Zkuste si náš kvíz.

Večerníček, který uvádí kreslený klučina v papírové čepici, se začal vysílat v roce 1965. Toto intro se proto považuje za nejstarší aktivní českou televizní znělku a jednu z nejstarších v Evropě.

Ze začátku běžela večerní pohádka pouze jednou týdně v neděli, postupně času se ale počet dnů zvyšoval a od roku 1973 byla již každodenní součásti malých i velkých diváků.

Večerníček jako takový neslouží podle odborníků pouze pro zábavu nebo uspání dítěte. Rozvíjí navíc jeho fantazii, obohacuje slovní zásobu a vštěpuje mravní hodnoty.

I večerní pohádky se ale vyvíjejí podle doby. „Dříve byli naši potomci zvyklí na uzavřený minipříběh, ale dnes s tím, jak se mění svět, jsou schopnější vnímat více věcí naráz,” říká dramaturg Miloš Zvěřina. „Proto se mění struktura vyprávění a celková dikce.”

Fenomén Večerníček

I když se zdá, že večerníček byl a je ostrovem pohody, i on byl v minulém režimu pod přísným dohledem.

Například v den, kdy měl být vysílán díl s názvem Jak se pan Kotrč vrátil od moře seriálu O hajném Robátkovi a jelenu Větrníkovi, se právě vracel do funkce Leonid Brežněv. Protože Kotrč byl záporná postava a mohlo by to vypadat jako narážka, byla do vysílání zařazena neutrální Perníková chaloupka.

V den upálení Jana Palacha se nesměl objevit večerníček, kde byl oheň, tančící světélka nebo bludičky. Jednou se na zasedání komunistické strany dokonce projednával duch Ruprecht z pohádky O zvířátkách pana Krbce. Řešilo se, zda je ideologicky přijatelný.

Cenzura ovlivňovala i název seriálů. Večerníček Psí život byl proto přejmenován na Štaflíka a Špagetku. Nehrozilo tak, že by někoho napadlo, že původní označení je jinotajem na tehdejší dobu.

Večerníček je jednoduše fenoménem. Jak dobře si pamatujete na starší pohádky? Zkuste si náš kvíz.

Uhádnete názvy večerníčků vašeho dětství podle jedné fotky? Komu je nad 40 a nedá to, ať se stydí question Zahájit kvíz

