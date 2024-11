Holčička na obrázku patří mezi sto nejlepších filmových hvězd všech dob, také mezi stovku těch nej sexy žen. Vědci po ní pojmenovali nový druh ještěrky – jen pro zajímavost, uhádnout jméno holčičky vám to asi nepomůže. Hrála v pěti desítkách filmů, získala řadu cen, dva známé snímky ji proslavily...

Jako z jiného světa

Narodila se v Bostonu 29. dubna 1970, to jen abyste věděli její národnost a věk. Od malička se cítila jiná, nevěděla, kdo je, kam patří. Byla uzavřená, stydlivá. Zčásti to bylo tím, že dva roky strávila jako dítě v Almoře v Indii mezi mnichy. Její otec se totiž zabývá indo-tibetským buddhistickým učením a je první člověk ze západního světa, který se stal vysvěceným buddhistickým mnichem. Byl tlumočníkem dalajlámy, ten jejich rodinu často navštěvoval. Maminka měla napůl šlechtickou krev a stejně jako její maminka, švédská modelka, se i ona věnovala modelingu.

Po návratu do Států mezi děti holčička nezapadla, ač moc chtěla. Posmívaly se jí kvůli jménu, která dostala po bohyni krásy a světla, i vzhledu. „Byla jsem strašně divná,“ vzpomínala po letech pro časopis Sky Magazine. „Měla jsem velkou pusu a nos a široce posazené oči. Vypadalo to jako by v každém plavala ryba.“ Byla vysoká a strašně hubená, působila neohrabaně, navíc měla velké nohy, a „… pořád jsem měla ve vlasech takové uzlíky, zcuchané vlasy mi trčely z hlavy a já jsem si připadala jako žralok kladivoun.“

close info YouTube / YouTube zoom_in Měla velký nos a pusu, byla hubená a vysoká a styděla se...

Zlom přišel na škole, když začala navštěvovat školní divadlo. Jak vzpomínala, konečně našla způsob, jak se vyjádřit…

Rodí se hvězda

Když bylo jmenovkyni buddhistické bohyně patnáct, maminka ji vzala s sebou do studia. Tam začíná její kariéra. Ještě téhož roku se objevila na obálce britského Vogue a amerického Glamour, a její štíhlá, bez pár milimetrů sto osmdesát tři centimetrů vysoká postava se stala předností. První filmovou šanci jí jako sedmnáctileté dal režisér Peter Ily Huemer v thrilleru pro teenagery Kiss Daddy Good Night. Jednoduše, zaujal ho její vzhled. Další rok byla obsazena hned do třech snímků, včetně oscarového dramatu Nebezpečné známosti. Možná vás to překvapí, ale ještě v té době se svou postavou trápila a nosila jen volné oblečení.

Pak jako u mnoha hollywoodských hvězd, přicházela jedna role za druhou. Ze snímků u nás uvedených byla služebnou Marian v Robinu Hoodovi s Kevinem Costnerem. Její průlomovou rolí, jak se říká, je Mia Wallace, manželka losangeleského mafiána v černé komedii Quentina Tarantina Pulp Fiction. Herecký výkon v tomto kasovním trháku jí vynesl nominaci na Zlatý glóbus a Oscara. Na druhou stranu, navzdory tomu, že už byla hvězdou, za vedlejší roli britské tajné agentky, v také u nás uvedeném akčním snímku Mstitelé , si málem odnesla Zlatou malinu. Jednoduše to byl propadák.

Tarantino, který ji považoval za svou múzu, pak přímo pro ni napsal postavu vražedkyně Beatrix Kiddo v akčním filmu Kill Bill a návazných snímcích, která ji přinesla světovou popularitu. Ve výčtu filmů bychom mohli pokračovat, ale lepší nápovědu byste už patrně stejně nedostali.

close info YouTube / YouTube zoom_in Měla strašího bratra a dva mladší...

Soucit či laskavost

Soucit nebo laskavost – to prý znamená její druhé jméno, stejně jako je krásná a září, je laskavá a soucitná. Matka tří dětí se dle životopisných údajů kvůli mateřství vždy vzdala natáčení, (kvůli těhotenství Tarantino odložil Kill Billa), děti později na všechna další vozila s sebou. „Jsem šíleně zamilovaná do všech svých dětí a jsem na ně velmi hrdá,“ řekla loni v rozhovoru pro People. „Myslím, že se chovají s velkou důstojností a respektem k ostatním. To je vše, o čem by rodič mohl snít.“

První ze tří dětí je Maya (*1998). Vydala se cestou maminky, věnuje se modelingu, je herečka, zpěvačka a skladatelka. Syn Levon (*2002) je též herec, zajímá se o módu a účastní se módních přehlídek, často se svou matkou. Jejich otcem je herec a spisovatel Ethan Hawke. S „naší laskavou“ se vzali, když byla v očekávání. Tři roky po narození syna se rozvedli.

Třetí dítě, holčička Luna přišla na svět 15. července 2012. Herečka, vědoma si toho, že už další dítě mít nebude, jí dala pět křestních jmen: Rosalind Arusha Arkadina Altalune Florence, všechna ta, která se jí líbila. Má ji s francouzským finančníkem Arpádem Bussonem. Jako partneři spolu byli dva roky, rozešli se, po třech letech se dali dohromady, vydrželi spolu jen tři roky. Další rozchod přišel před deseti lety.

Ještě pro úplnost dodáme, že než se provdala za otce svých dětí, byla krátce vdaná za britského herce Garyho Oldmana.

Za práva…

Jméno „spravedlivé“ je na seznamu celebrit, které se zapojily do osvěty v souvislosti se suchem ve východní Africe. Kromě kampaní vystoupila v televizi, její tvář se objevila v cílených reklamách na internetu. Před necelými deseti lety se zapojila do projektu záchrany ohrožených nosorožců černých, v Africe se přímo na místě podílela na jejich přemístění.

Pokud jde i lidská práva, je zastánkyní občanských práv LGBT, podporuje zákony o kontrole zbraní. Jako filantropka je aktivní členkou charitativní organizace poskytující pomoc chudým dětem a rodinám. V roce 2006 byla francouzskou vládou jmenována rytířkou Řádu umění a literatur.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Uma na Červeném koberci v říjnu 2024

Ještě vám dlužíme jméno té ještěrky. Jde o arizonský druh, který přírodovědci objevili v roce 2020 a nazvali Uma thurmanae. Potřebujete další nápovědu? Určitě ne. Poznali jste, že jméno holčičky z titulního obrázku je Uma Karuna Thurman.

