Externí autor 2. 4. 2024 clock 3 minuty

Některé ženy se probouzejí za úsvitu, během dne zvládnou neuvěřitelný počet aktivit a večer zakončí návštěvou přátel. Pak jsou takové, které se už ráno probudí unavené a nepomohou jim ani litry kávy. Víte, že k jejich stavu může přispívat i znamení zvěrokruhu, ve kterém se narodily?

Stačí si představit, kolik toho mají některé ženy za den naloženo. Pracují, starají se o domácnost, děti a vyřizují spoustu dalších každodenních úkolů. Vlastně ani pak není divu, že večer usínají u televize, z návštěv odcházejí kvůli únavě brzy a jsou připravené si zdřímnout kdekoliv a kdykoliv, je to jenom trochu možné.

Podívejte se na tři znamení zvěrokruhu, která ženám nadělila do vínku více únavy. To ale neznamená, že by dotyčné byly například lenivé. Daleko pravděpodobnější je fakt, že zvládají víc činností než je zdrávo. Takže pánové, co takhle pomoci v domácnosti a s péčí o potomky?

Rak

22. 6. – 22. 7.

Ženy Račice pozorují svět jakousi emocionální čočkou. Zkrátka, všechno moc prožívají a často až přehnaně reagují na různé situace. Přesněji řečeno, pokud se zrovna nedojímají nad srdcervoucím videem z TikToku, prožívají s kamarádkou její starosti, zuřivě esemeskují dětem či manželovi.

Z výše uvedeného vyplývá, že tahle nikdy nepřestávající citová angažovanost může být i dost vyčerpávající, a mohla by vysvětlovat, proč se ženy narozené ve znamení Raka cítí neustále unavené. Ovlivňuje je Měsíc, což vysvětluje jejich stoupající a klesající energii.

Vzhledem k emocionálnímu naladění přes den, Račice večer přecházejí do introvertního režimu, protože potřebují tzv. dobít baterky. Jsou šťastné ve svém malém království, které si zařizují v atmosféře pohody a relaxace. Chodí spát brzy a je jim úplně fuk, jestli někomu přijdou nudné, nebo tak trochu bez života.

Býk

21. 4. – 21. 5.

Pokud vám žena narozená ve znamení Býka neodpoví na esemesku, je to pravděpodobně proto, že si zdřímla. Mimochodem, takový odpočinek si umí užít opravdu stylově. Jak známo, Býci milují luxus, pohodlí a hezké věci. Není tedy divu, že odpočívají rádi.

Na druhou stranu odpočinek potřebuje už z toho důvodu, že když jí o něco jde, dokáže se za své názory, ale také za přátele či rodinu, postavit. Je správná kamarádka, tedy ochotná vyslechnout vás v kteroukoli denní či noční hodinu.

Vzhledem k tomu, že energii vydává, musí ji samozřejmě někde nabrat. Aby druhý den ráno mohla fungovat v odpovídajícím režimu, vlastně ani není divu, že ráda a dlouho spí.

Ryby

21. 2. – 20. 3.

Ryby jsou snové znamení, pohybují se a konají v jakémsi fluidu. Žena Ryba s vámi povede plnohodnotný rozhovor, bude odpovídat na všechny vaše otázky, ale přesto budete mít pocit, že každou chvíli usne.

Žena narozená ve znamení Ryb uchvátí svou tajemnou aurou každého. Nestěžuje si, vlastně si svoje pocity i názory často nechává pro sebe. Ve skutečnosti nikdy nevíte, jestli momentálně přemýšlí o smyslu života, nebo je tak unavená, že nedá dohromady ani nákupní seznam.

Ryby jsou velmi citlivé. Ve chvíli, kdy je něco vystresuje, jejich zásoba energie začíná prudce klesat. To je také důvod, proč jsou tak rodinně založené a milují svůj domov, kde mohou podle libosti odpočívat a relaxovat.

Autorský text