Jste neustále vyčerpaní a nejraději byste chodili spát už po večerníčku? Možná patříte mezi znamení zvěrokruhu, která nejvíce trpí únavou. Podívejte se, jestli se v níže uvedeném seznamu najdete. A pokud ano, zamyslete se nad tím, jestli vám nechybí odpočinek.

Existují lidé, kteří, sotva se ráno probudí, vyskočí doslova s písní na rtech a v módu „natažen na klíček“ jedou až do pozdního večera, který uzavřou večeří s přáteli. A pak jsou tací, kteří by nejraději zakázali budík a v práci zavedli povinnou spací půlhodinu, protože se zkrátka cítí leckdy až k smrti unavení.

I když přílišná únava a vyčerpání mohou vzbuzovat starosti o vlastní zdraví, obvykle se tak děje hlavně z důvodů toho, že si neumíme správně zorganizovat den a taky říkat jasné „ne“. Jak jste na tom vy? Našli jste se v následujícím výčtu nebo se stupeň vaší energie nachází vždy v záporných číslech...

Panna (23. 8. – 22. 9.)

Milé Panny, zkuste se zamyslet nad tím, jestli ke své únavě nepřispíváte samy. Vaše snaha o dokonalost v práci, domácnosti, ale i v rámci vlastního já je pochopitelně ohromným žroutem energie, kterou vyčerpáte už během pracovní doby.

Takže není divu, že po práci usínáte u kadeřnice na křesle a když se konečně dovlečete domů, nejraději byste šly rovnou do postele, i když je třeba jenom sedm večer.

Možná by stálo za to přehodnotit své přesvědčení, že nikdo neudělá věci lépe než vy a v práci delegovat některé méně důležité úkoly na jiné kolegy. A vašemu partnerovi či partnerce se toho taky moc nestane, když za vás občas uvaří večeři.

Váhy (23. 9. –23. 10.)

Vzdušné znamení Vah je známé svým smyslem pro harmonii a rovnováhu ve všech aspektech života. No a teď si milí partneři Vah představte, že se od rána do večera někde snažíte napravovat křivdy, urovnávat konflikty a vytvářet pozitivní atmosféru. Věřte, že by vás z takový altruistický postoj taky vysál energii až do poslední kapky.

Zkuste proto pochopit své protějšky třeba tím, že nakoupíte, napíšete s dětmi úkoly nebo uvaříte. Není na tom nic složitého.

A vy milé Váhy vězte, že péči o blaho lidstva nebo rodiny, byste neměly konat na úkor svého vlastního vyčerpání. V ideálním případě vyžeňte zbytek rodiny o víkendu ven a snažte se z celotýdenní únavy vyspat a odpočinout si.

Ryby (21. 2. – 20. 3.)

Pomyslné třetí místo nejvíc unavených lidí obsazuje znamení Ryb. Pod vládou Neptuna, který Rybám vládne, se rodí hluboce citliví a intuitivní jedinci. Málokdo bývá tak moc přehlcen emocemi jako právě zrozenci tohoto znamení. A emoce jsou jak známo, velkým požíračem energie. Proto není divu, že jsou tito lidé často unavení, až vyčerpaní.

Bohatý vnitřní svět Ryb do značné míry ovlivňuje i jejich spánek, který může být značně neklidný. Dotyční se pak ráno budí stejně unavení, jako když šli spát. Jejich energetickým zásobám, ale nepomáhá ani stres, díky kterému se velmi rychle dostávají až téměř na nulu.

Milé Ryby, kudy chodíte, tudy nasáváte radosti i starosti svého okolí. Zejména starosti se pak v případě citlivých jedinců, tedy většiny Ryb, promítají do jejich odpočinku. Zkrátka jste tak moc hodní, že neustále myslíte na ostatní a zapomínáte na svou relaxaci, která by pro vaše znamení měla být povinná.

