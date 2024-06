close info Profimedia / Profimedia

Externí autor 28. 6. 2024 clock 3 minuty

Existují ženy, které se probudí brzy ráno a s chutí se vrhají do plnění povinností a ještě večer zvládnou večeři s přáteli. A pak jsou ženy, které vyčerpá už jenom cesta do práce. Podívejte se na ženská znamení, která by si měla dát pozor na únavu.

Únava je prevít, který omezuje svého nositele v životě. Milé ženy, měly byste si uvědomit, že bez vaší péče svět neskončí a s přehledem se bude točit dál. Takže se nesnažte zastat deset lidí a naučte se si říkat o pomoc. Je vhodné si rovněž uvědomit, že únava může pramenit i z něčeho jiného než je příliš mnoho práce. Svůj podíl má na tomto stavu i nevhodná strava a pár kilo navíc. Která znamení zvěrokruhu bojují s únavou nejvíc? Podívejte se... Rak (22. 6. – 22. 7.) Znamení Raka hledí na svět prostřednictvím svých emocí. Račice je poctivá matka a manželka, která se o svou rodinu stará s příkladnou láskou. Musí být vždy navařeno, napečeno a naklizeno, i kdyby měla zemdlelá luxovat o půlnoci. Někde mezi prací, odvážením dětí do školy nebo školky a naopak, ještě stíhá se postarat o své případně manželovy stárnoucí rodiče, kterým v podstatě zabezpečí stejný servis jako dětem a manželovi. Není divu, že při takovém vypětí občas v půli věty téměř upadá do hibernace. Milé Račice, cesta k vyhoření je poměrně nenápadná a hrát si na – o víkendu to dospím, rozhodně není nejlepší řešení. Myslete na to, že dříve nebo později vaše tělo řekne dost. Zkuste proto ve spolupráci s rodinou vymyslet, jak vám ulevit a přitom nepolevit v pro vás tak důležitém standardu. Anebo si konečně uvědomíte, že každý den nemusí být teplá večeře? close Magazín Jestli jste se narodili v tomto znamení, gratulujeme. Máte neuvěřitelně čisté srdce a skvělou povahu Ryby (21. 2. – 20. 3.) A máme tady další cíťu. Ryba to má ale hozené trochu jinak. Vystresuje ji hádka v rodině, s kolegyní, v obchodě. A když se dostane do příliš velkého stresu, velmi rychle odbourává energii, takže si připadá, jako by právě skončila šichtu v uhelném dole. Ryby rády sní a dlouho spí. Pokud jim chybí zejména spánek, bývají utahané ještě před obědem. A také protivné. Proto se často potřebují zavřít doma a užívat si pohodlí, aby nabraly síly na další boj. Možná by vám milé Ryby prospělo vyhýbat se stresovému prostředí i negativním lidem. Zkrátka převrátit svůj život úplně na ruby, změnit prostředí a zkusit najít nějakou dobíječku energie, ať již třeba v podobě bydlení v přírodě, cestování, případně alespoň pořádného koktejlu vitamínů a minerálů, který by vás postavil na nohy. Býk (21. 4. – 21. 5.) Pravdou je, že znamení Býka je obecně dost požitkářské a pohodlné. Proto k jeho nejoblíbenějším koníčkům patří spánek. Spí dlouho ráno, po obědě si dají pověstného šlofíka a vlastně takhle odpočívají vždy po nějaké činnosti. Kde je zakopaný pes? V jídle. Býci rádi jedí. Jsou to gurmáni a na zdravou stravu je příliš neužije. Není proto divu, že když si žena v Býku dá v kanceláři k dopolední kávě něco sladkého a pochopitelně dobrého na zub, v poledne si zakládá oči sirkami, aby neusnula. Něžné pohlaví v Býku by si rovněž mělo připustit, že není ani tak pohodlné, jako spíš líné. Chce to změnit jídelníček, vyřadit cukry, těžká jídla a přijmout fakt, že i na zdravém stravování si můžete pochutnat. Rovněž je vhodné si naplánovat procházky, protože s každým ztraceným kilem je únava menší a menší. Zdroje: www.bustle.com, www.quartzandclover.com close Magazín Jestli máte v okolí ženu, která je supertrapná, zcela jistě se narodila v tomto znamení. Vážně to sedí!

