Někteří lidé byli infikováni mimozemskými geny, tvrdí americký docent

Únosy mimozemšťany jsou hlášeny převážně z USA.

„Mimozemšťané unášejí lidi po celé věky. Sexuálně je obtěžují a vytváří tak hybridy. Ty pak následně ovládnou Zemi." To tvrdí bývalý docent historie na pensylvánské Temple University David M. Jacobs. Jak na tento kontroverzní názor přišel?

Devětasedmdesátiletý vědec a ufolog získal titul Ph.D. v roce 1973 v oboru intelektuální historie. Svou dizertační práci napsal na téma sporu o neidentifikovaných létajících objektech v Americe. Ta byla následně vydána knižně. Přes 25 let pak vyučoval kurz s názvem „UFO v americké společnosti“ a na toto téma vydal další čtyři knihy. Je přesvědčený, že lidé byli infikováni mimozemskými geny.

Museum UFO v Roswellu v Novém Mexiku. Pitva mimozemšťana.

„Vím, že to zní šíleně. Ale je to mé poslání. Buď je můj výzkum jen zajímavou epizodou nebo tím nejdůležitějším, co mohlo lidstvo potkat," řekl Jacobs. Své přesvědčení zakládá na rozhovorech se 150 lidmi, jež tvrdí, že je unesli mimozemšťané. Zapomenuté detaily pak docent odhaluje prostřednictvím hypnózy, kterou se za tímto účelem jako samouk naučil ovládat.

Únosy mimozemšťany

S odvoláním na veřejné průzkumy vědec dále tvrdí, že mimozemšťané unesli více než milion Američanů. „Oběti nezávisle vypravují podobné zážitky a vybavují si detaily o jiném světě." Mnoho unesených mu mělo sdělit, že zneužití začalo tak, že podivné bytosti jim zíraly hluboko do očí, někdy se přímo dotýkali čela. Poté jim odebrali spermie a vajíčka. Ženy často tvrdí, že z jejich těla byly vyjmuty hybridní děti, které pak musely kojit.

„V té době jsou lidé fyzicky nepřítomní, což potvrdili i členové domácnosti," říká Jacobs. Některé rodiny dokonce viděly své blízké zmizet nebo nezvěstnost hlásily. Lidé se pak mají vracet s neobvyklými znaménky, zraněními či jizvami. Včetně těch, které se vytvořily přes noc.

Sám ufolog mimozemšťany nikdy neviděl, ani jimi prý nebyl unesen. „V Japonsku jsem taky nebyl, což neznamená, že neexistuje," argumentuje. Je hluboce přesvědčen, že bytosti z jiných světů mají v úmyslu ovládnout naší planetu. Nevědomost a popírání jejich bytí je prý cesta k zániku lidstva.

Letová ochrana

Podle psychologa z University of Albany v New Yorku Dr. Gordona Gallupa je prý pravda ale opačná. Tvrdí, že mimozemšťané se nás naopak bojí a nechtějí být odhaleni. „Jiný inteligentní život, jež nás pozoruje, může lidi brát jako extrémně nebezpečné. Ničíme se sami navzájem a ničíme přírodu. Možná proto neexistuje žádný důkaz o existenci mimozemské civilizace. Jsme pro ně velké riziko," říká.

Ať je pravda jakákoli, výzkum z roku 2017 odhalil, že pětina obyvatel naší planety si myslí, že se mezi námi mimozemšťané pohybují. Na jejich přítomnost věří přes 40 procent Indů a Číňanů. Ve Švédsku jen osm procent. V roce 2020 zase Pentagon zřídil novou pracovní skupinu, jež se zabývá neidentifikovanými létajícími objekty. Jejím úkolem je odhalovat, analyzovat a vytvářet seznam jevů představující potenciální nebezpečí.

