Lidé stáli na poli Mrchovláčka. Slunce se sklánělo k obzoru. Nikoho však nádherný západ nezajímal. Napjatě sledovali, jak katovi pacholci vkládají těla několika mužů do jam. „Svažte jim ruce a zatěžte kameny,” nařídil starosta obce. Sám přistoupil k jednomu z nebožtíků a zabodl mu kůl do hrudi.

Když byli zahrabáni, všem se ulevilo. „Musíme to oslavit. Hurá do hospody,” zavelel někdo. Takové pozvání se nedalo odmítnout. Krok davu se zrychlil. „Mami?” malý chlapec, který se loudal za zástupem, zvedl hlavu. „Proč ti muži nebyli pohřbeni u kostela a svázali je?” Mladá žena se nadechla. „Aby se nemohli vyhrabat z hrobu a ublížit nám. Víš? Byli to totiž upíři.”

Upíři z Čelákovic

Stačilo málo, aby byl někdo v době raného a vrcholného středověku označený za upíra. Neobvyklý tvar hlavy, srostlé obočí, holé podpaží, dítě, jež se narodilo již se zuby, duševní porucha. To vše a mnoho dalších znaků jasně ukazovalo na nebezpečné monstrum, jež po své smrti žvýká své tělo, vychází z hrobu a zabíjí své sousedy.

Jiní byli pravděpodobně i jedinci, jejichž kostry byly objevené v druhé půlce července roku 1966 v Čelákovicích, během výkopu přípojky vody. „Třináct z nich byli muži ve věku od 20 do 60 let, u jedné se pohlaví určit nedalo. Na první pohled bylo zarážející neobvyklé uložení ostatků. Těla měla oddělenou lebku, ústa byla zasypaná štěrkem, končetiny byly svázané a některá byla položena na bok. Jeden z mrtvých měl dokonce v hrudi zaražen dřevěný kolík,” vysvětluje vedoucí výzkumu, archeolog Jaroslav Špaček.

Tyto zásahy naznačovaly, že na tělech byla provedená tzv. protivampyrická opatření, jež byla populární především u starých Slovanů. Obranné prostředky byly provedené ve dvou stupních. Krátce po smrti byl jedinec uložený tak, aby se nemohl vyhrabat. Druhý krok nastal až po nějaké době, kdy byl hrob otevřený a nebožtíkovi byla oddělená hlava od těla.

Upír krasavec

I přestože dodnes nevíme, jak a kdy přesně pohřební jedinci z Čelákovic zemřeli, zda to byli zločinci, kterých se obyvatelé obce báli, nebo se pouze nějakým způsobem od svých sousedů lišili, nalezené pohřebiště je ve střední Evropě unikátem. „Zatím jde o jediné známé, určené výhradně pro osoby označené za upíry,” upozorňuje Jaroslav Špaček.

Jedna z dochovaných lebek zaujala forenzního umělce Cicera Moraese z Brazílie, jenž ve spolupráci s vědci z Archeologického ústavu Akademie věd a antropology z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, dokázal odhalit, jak její pětatřicetiletý majitel vypadal.

Ukázalo se, že muž se pyšnil ostře řezanými rysy, výraznými lícními kostmi, širokým nosem a plnými rty. Jakou měl barvu očí, vlasů a odstín pleti jisté není. Moraes tyto fenotypové znaky pouze odhadl.

