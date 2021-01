Záhadná „spavá nemoc“: Lidé i zvířata usínali za chůze, nikdo nevěděl proč

V březnu roku 2013 se v prašných osadách uprostřed kazašské stepi objevila velice neobvyklá nemoc. Více než 140 vesničanů začalo nekontrolovatelně usínat. A to nejen u nich doma, ale také venku při chůzi, v práci a kdekoliv jinde. Nikdo tomu nedokázal zabránit. Dlouho se nepodařilo přijít na to, proč se to kazašským obyvatelům dělo, ale dnes už je příčina odhalena.